Cooking Quiz 2020, l’Alberghiero di Assisi sfida altre cinquanta scuole

L’Istituto Alberghiero di Assisi continua a farsi conoscere in tutta Italia: ci sarà anche la scuola assisana, il 3 febbraio, tra le cinquanta scuole italiane e gli oltre 12 mila studenti, che parteciperanno al Cooking Quiz 2020. L’iniziativa, quarta edizione del progetto didattico nazionale, è promossa da Plan Edizioni, Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana e da Peaktime.

Cooking Quiz 2020, partito la scorsa settimana, è un progetto che coinvolge le classi 4^ degli istituti alberghieri di Italia (per l’Umbria, oltre a quello di Assisi, ci saranno anche quello di Spoleto, il 17 marzo, e Terni, il 30 marzo) e per il suo valore didattico, formativo ed etico, è patrocinato dal ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo. La gara segue il format del quiz a squadre, si avvale di tecnologie interattive e consiste nello sfidarsi rispondendo esattamente e nei tempi previsti a domande multi-risposta (su tecniche di cucina, tecniche di sala e sana e corretta alimentazione).

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe, il bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Grazie alla collaborazione del consorzio Corepla (imballaggi in plastica) e del consorzio Ricrea (imballaggi acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina. La finalissima del Cooking Quiz 2020 andrà in scena il 20-21 e 22 maggio a Salsomaggiore Terme con visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma città della Cultura 2020.