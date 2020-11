Eduscopio 2020 in Umbria, le scuole migliori sono nell’assisano: i dati

NOTA: NELLA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA EDUSCOPIO 2020, PER ALCUNE SCUOLE SI È SCELTO IL CRITERIO DI AL MASSIMO 30 KM DA ASSISI E QUINDI CI POTREBBERO ESSERE ALTRI LICEI IN GRADUATORIA. PER EVENTUALI CORREZIONI, [email protected]

Le scuole di Assisi, siano esse destinazione laurea o mondo del lavoro, si confermano tra le migliori a livello regionale: lo certifica la classifica Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli (consultabile qui), con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Eduscopio è uno strumento nato per aiutare gli studenti di terza media alla scelta della scuola superiore migliore e mette a confronto circa 7.000 scuole in tutta Italia. Nel dettaglio, i criteri utilizzati da Eduscopio 2020 per stabilire la classifica delle migliori scuole di Italia sono gli esiti universitari (la classifica tiene conto della media dei voti e dei crediti formativi universitari degli ex studenti, ‘apparati’ per far equiparare le diverse difficoltà dei corsi di laurea) e gli esiti lavorativi (che tipo di contratto, di lavoro, di inquadramento e in quale settore economico lavorano gli ex studenti).

Dal 2018, la classifica tiene anche conto della percentuale dei diplomati in regola, ossia chi si diploma senza bocciature. Se la percentuale è alta, la scuola è molto inclusiva e si impegna a portare avanti il maggiore numero di studenti, senza praticare una severa politica di scrematura: così gli studenti hanno percorsi più regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato l’istituto. Le prime sono classificate attraverso l’indice Fga (mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori); le seconde per indice di occupazione (percentuale degli occupati, almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma, su coloro che non si sono immatricolati all’università) e coerenza tra studi e lavoro trovato.

Tra i licei classici, il Sesto Properzio di Assisi con 76.54 supera il Mazzatinti di Gubbio (74.84), l’Annibale Mariotti di Perugia (74.51), lo Jacopone da Todi di Todi (70), il Sansi Leonardi Volta di Spoleto (69.9), il Battaglia di Norcia (69.15), il Plinio il Giovane da Perugia (66.93), il Gaio Cornelio Tacito di Terni (66.91), il Frezzi – Angela di Foligno (65.42) e il Maria Montessori di Perugia (45.54).

Per quanto riguarda il liceo scientifico, il Principe di Napoli, con 85.54 supera il Plinio il Giovane di Città di Castello (83.59) e il Galeazzo Alessi di Perugia (81.73). A seguire Galilei (Perugia, 80.79), Salvatorelli Moneta (Marsciano, 79.03), Sansi Leonardi Volta (Spoleto, 79.02), Jacopone da Todi (78.49), Galilei e Donatelli di Terni (77.63 e 72.25; in mezzo il Gandhi di Narni, con 76.71), Da Vinci (Umbertide, 75.29), Marconi di Foligno (71.85), Mazzatinti di Gubbio (69.95), Casimiri di Gualdo (69.24) e Montessori di Perugia (36.25).

Sugli scientifici scienze applicate, ancora il Principe di Napoli (82.08) supera il Marconi i Foligno (67.84) e il Giordano Bruno di Perugia (66.66); segue il Sansi Leonardi Volta di Spoleto (65.71). Nel ternano da segnalare il Galilei di Terni (78.71), il Gandhi di Narni (71.07) e il Donatelli di Terni (62.77). Sul fronte scienze umane il Sansi Leonardi Volta di Spoleto (65.73) batte lo Jacopone da Todi e il Frezzi Angela (rispettivamente a Todi, 65.39, e a Foligno, 60.08). Seguono il Mazzatinti di Gubbio, il Sigismondi di Nocera, 56.7, il Pieralli di Perugia (55.96), il Sesto Properzio di Assisi (53.7), l’Angeloni di Terni (50.29) e il Gandhi di Narni (42.23). Sul fronte linguistici, il Properzio (67.36) batte la concorrenza dello Jacopone da Todi e del Frezzi Angela (65.16 e 64.59), a seguire Pieralli e Giordano Bruno di Perugia (58.73 e 54.88), il Casimiri di Gualdo (54.85), il Sansi Leonardi Volta di Spoleto (53.25), il Da Vinci di Umbertide (53.14), il Donatelli e l’Angeloni di Terni (52.13 e 51.55).

Per quanto riguarda i tecnici, per quelli a Indirizzo economico Eduscopio 2020 certifica che il Polo-Bonghi di Assisi è primo con 66.66, davanti al Franchetti Salviani di Città di Castello (62.87) e al Capitini-V. Emanuele II-Di Cambio di Perugia (58.98), il Cassata Gattapone di Gubbio (57.69), il Feliciano Scarpellini (53.99) e il Leonardi di Perugia. Da segnalare anche il Casagrande Cesi di Terni (42.74), l’IS Spoleto (45.98), l’IS Amelia Narni a Narni (39.99).

Nella categoria tecnico a indirizzo tecnologico, il Polo Bonghi (48.52) è terzo nel comprensorio dopo il Da Vinci di Foligno e il Volta di Perugia (rispettivamente 58.33 e 61.02). Per quanto riguarda gli indirizzi professionali servizi, l’Alberghiero di Assisi (62.87) supera il Polo Bonghi di Bastia Umbra (41.01) e il Salvatorelli-Moneta di Marsciano (45), mentre nel professionale Industria e Artigianato il Polo Bonghhi (75) supera il Salvatorelli-Moneta di Marsciano (71.73) e l’Orfini di Foligno (60.32).