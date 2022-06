Giochi Sportivi per la chiusura dell’anno alla scuola primaria Giovanni XXIII (foto)

Giochi Sportivi per la chiusura dell’anno scolastico alla primaria Giovanni XXIII. Gli alunni della scuola primaria Giovanni XXIII, insieme alle loro insegnanti e ai genitori – si legge in una nota – si sono ritrovati al campo sportivo Migaghelli di Santa Maria degli Angeli, per i Giochi Sportivi, a conclusione di un altro difficile anno scolastico e del Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute. Lo rende noto l’insegnante Carla Brufani nel ringraziare “di cuore l’Associazione Sportiva Dilettantistica Angelana 1930, gli istruttori che hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione dei Giochi Sportivi (Riccardo Palazzini, Edoardo Vannoni, Giacomo Biagioni, Gabriele Cammerieri, Lorenzo Capitini, Gabriele Cirelli) e Mauro Basilico, dell’Associazione Sportiva dilettantistica “FRIENDS di Basilico e Gregori”, che ha ideato percorsi divertenti e stimolanti per i nostri alunni ed alunne”.

“Grazie allo sforzo congiunto di tutte queste componenti, amministrazione compresa – dice l’insegnante- ci è stato consentito di riappropriarci di spazi e tempi, anche solo per poche ore, da dedicare al movimento e allo sport, all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Insieme alle uscite didattiche effettuate nel mese di maggio costituisce un altro importante segnale che si potrà tornare a riappropriarsi di sane abitudini di vita all’aria aperta, con attività ludiche, presportive e sportive, per combattere la sedentarietà, il distanziamento e le chiusure che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, così che anche i più piccoli possano riprendere coscienza del valore del corpo, inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva ed operativa.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Assisi News

© Riproduzione riservata