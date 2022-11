La Foresta dei libri, cresce e si amplia la biblioteca del liceo Properzio di Assisi

La Foresta dei libri è la ricca biblioteca che sorge all’interno del Liceo Properzio ed è sicuramente uno dei fiori all’occhiello della scuola. Nel corso degli anni, ha raccolto circa diciannovemila volumi cartacei, con testi dei più svariati generi, dalla letteratura antica a quella contemporanea: la narrativa, la psicologia, la filosofia, la storia, le scienze, l’arte e tanto altro. Non mancano poi opere in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, oltre ai classici greci e latini. La biblioteca custodisce, inoltre, un preziosissimo fondo antico costituito da opere dal 1500 in poi. (Continua dopo il video – link diretto)

La Foresta dei libri ha al suo interno uno spazio accogliente e suggestivo; tantissimi sono stati i momenti culturali e di confronto che vi sono stati organizzati, gli Incontri con l’autore, il Caffè, il Cioccolato e ora il Mercoledì letterario in biblioteca. Quest’ultima iniziativa in particolare nasce come occasione pomeridiana per riflettere e confrontarsi intorno ad un libro, e rappresenta anche un’esperienza di apertura al territorio, essendo invitati a partecipare non solo gli studenti, ma anche le famiglie. Il libro appena letto spesso diventa poi il soggetto di post scritti dagli studenti e pubblicati all’interno del blog L’occhio del Properzio, la cui redazione si riunisce due volte al mese per dare voce ai ragazzi che vogliono scrivere articoli d’attualità, riflessioni personali o racconti originali e che amano anche parlare di letteratura.

La biblioteca aderisce con continuità alle manifestazioni nazionali e locali che mirano a diffondere sia la cultura del libro sia in generale la disponibilità all’ascolto e alla condivisione delle idee (come la recente Human Library a S. Maria degli Angeli). Attualmente è in corso #ioleggoperché, un’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori che prevede un gemellaggio con le librerie al fine di arricchire di volumi le biblioteche scolastiche: in questo modo, fino al 13 novembre 2022, tutti coloro che si recheranno alla libreria Grande di Ponte San Giovanni o alla libreria Mondadori Point di Santa Maria degli Angeli potranno acquistare e donare un libro alla biblioteca del Liceo Properzio. A conclusione della raccolta, gli editori doneranno a loro volta alle scuole coinvolte altri libri. (Continua dopo la foto)

La biblioteca è stata infine interessata, negli ultimi anni, da un importante processo di digitalizzazione. Dal 2017 si avvale della piattaforma Qloud, grazie alla quale è possibile verificare quali testi sono disponibili. La collaborazione tra scuole in rete e con altri enti risulta sempre più importante e per questo la Foresta dei libri è membro della “Rete integrata delle biblioteche innovative per il prestito digitale” promossa dalla Regione Umbria, grazie alla quale può usufruire di MLOL, piattaforma per il prestito di ebook, audiolibri, quotidiani e altre altre risorse multimediali condivise fra scuole e biblioteche civiche. Grazie a queste ed altre iniziative, alla passione della bibliotecaria Simona e di tanti docenti, la Foresta dei libri risulta ad oggi il cuore vivace e creativo del Properzio. Un luogo dove i ragazzi, le loro famiglie e tutto il personale della scuola trovano occasione di socializzazione, di scambio di opinioni e di accrescimento del proprio bagaglio culturale.

(Il liceo Properzio di Assisi è una delle scuole sostenitrici del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata