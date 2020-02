Marcello Murzilli a “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi”

“UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. Il seminario inaugurale in occasione della presentazione di martedì prossimo sarà tenuto da Marcello Murzilli, imprenditore molto innovativo e di grande esperienza, che attualmente opera in Umbria, a Parrano, con l’hotel “Eremito”: parlerà su “Ecologia, tecnologia e spiritualità. Il lusso del terzo millennio”. Seguirà una discussione e confronto tra gli intervenuti.

L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione che coinvolgeranno tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico. Il primo incontro, come detto con Marcello Murzilli, si svolgerà domani, martedì 25 febbraio alle ore 15, a Palazzo Bernabei ad Assisi.

L’evento inizierà con la presentazione del progetto, alla presenza di Autorità accademiche, Rappresentanti della Regione dell’Umbria, del Comune di Assisi, di Confcommercio, Federalberghi, Fiavet e Confindustria Alberghi. Gli incontri UTH si terranno presso la sede di Economia del Turismo, a Palazzo Bernabei – Via San Francesco, 19 – Assisi (Perugia).