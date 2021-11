Polo-Bonghi, tornano gli open day 2021 in presenza

Gli Istituti Tecnici e professionali di Santa Maria degli Angeli e Bastia tornano ad aprire le porte a genitori e studenti, in occasione delle giornate di orientamento, per far conoscere le varie proposte formative, gli spazi e i diversi laboratori della scuola. Tre le date previste al Polo-Bonghi: si partirà sabato 27 Novembre, per proseguire il 18 Dicembre e il 15 Gennaio.

“Un’occasione preziosa per i ragazzi – spiegano dalla scuola – che dovranno iscriversi alla scuola superiore e per i loro genitori che potranno così osservare e valutare di persona le molteplici opportunità che il Polo-Bonghi può offrire: ben cinque indirizzi che aprono gli orizzonti del mondo della tecnologia, del marketing e della progettazione e che possono immettere direttamente nel mondo del lavoro, con professionalità molto richieste, o in diversi percorsi universitari. Per i tecnici si può scegliere tra tre indirizzi: il nuovo corso Economico-Informatico AFM – Sistemi Informativi Aziendali (articolazione SIA), il corso CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio con specializzazione in Architettura Digitale e il corso ITEE – indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Automazione). Gli indirizzi professionali sono due: il corso IPIA – Manutenzione e Assistenza Tecnica e il corso IPSC – Professionale per i Servizi Commerciali con sede a Bastia Umbra”.

Per partecipare alle giornate di Open Day 2021 del Polo-Bonghi è necessario prenotarsi attraverso il sito polobonghiorientamento.weebly.com dove si possono trovare anche i numeri telefonici per contatti più diretti con i docenti referenti, per chi avesse problemi a partecipare in presenza, sarà inoltre possibile prenotare anche incontri on-line. Un’altra importante novità riguarda la possibilità di tornare a vivere in presenza la fondamentale esperienza di “Studente per un giorno”: dal 22 novembre al 22 gennaio ragazzi di terza media potranno sperimentare direttamente una giornata di lezioni con studenti e docenti del Polo-Bonghi, un’occasione da non perdere per una scelta ancora più consapevole. La prenotazione potrà avvenire sempre attraverso il sito polobonghiorientamento.weebly.com o prendendo direttamente contatto con l’Istituto Polo-Bonghi.

(La scuola ha scelto di pubblicizzare alcune sue iniziative tramite banner e publiredazionali su AssisiNews e AssisiSport)

