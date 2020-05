Umbria Tourism Hub, lunedì 4 maggio lezione online con Barbara Pardini

Riprendono i seminari professionalizzanti UTH (Umbria Tourism Hub) nella nuova modalità digitale. “Per questa tipologia di attività abbiamo creato, come corso di Laurea in Economia del Turismo di Assisi, un’aula virtuale sulla piattaforma Teams in cui è possibile invitare a relazionare professionisti ed operatori del comparto turistico esterni all’Università di Perugia“, si legge in una nota. Si inizia lunedì 4 maggio alle ore 11 con Barbara Pardini che affronterà il tema “Vendite e marketing ai tempi del Corona Virus, dalla gestione della crisi alla creazione ed implementazione di nuove opportunità di vendita”. Si ricorda che i seminari sono obbligatori per i laureandi per compensare i crediti non acquisiti con i tirocini in questo particolare periodo emergenziale.

“UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione che coinvolgeranno tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico.

Gli incontri si terranno online nell’aula digitale UTH (piattaforma Microsoft Teams di UniPg). Gli studenti possono accedere utilizzando le credenziali di ateneo. Il pubblico esterno è il benvenuto, per avere l’accesso basta leggere pietro.ronca@unipg.it