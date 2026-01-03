“Insieme, il pranzo che fa bene”: ad Assisi un gesto concreto di solidarietà

Tenuta San Masseo, La Locanda del Cardinale e altre istituzioni fanno squadra per un'iniziativa sociale

Un pranzo che va oltre il semplice stare a tavola, trasformandosi in un forte messaggio di comunità e inclusione. È questo lo spirito di “INSIEME, il pranzo che fa bene”, l’iniziativa di solidarietà che si è svolta ad Assisi grazie all’impegno congiunto della Tenuta San Masseo e de La Locanda del Cardinale, in accordo con la Caritas Diocesana e l’Amministrazione comunale di Assisi.

All’incontro hanno partecipato oltre 150 persone, tra senza fissa dimora e cittadini in condizioni di disagio, provenienti da diverse zone della valle di Assisi, che hanno potuto vivere un momento di convivialità, accoglienza e condivisione in un clima di autentica fraternità.

Ideatori dell’evento Cesare Carloni e Roberto Damaschi, titolari delle due strutture coinvolte, che hanno messo a disposizione spazi e risorse con l’obiettivo di aprire un nuovo filone di iniziative a servizio del sociale, auspicando che appuntamenti come questo possano ripetersi nel tempo e diventare una consuetudine sul territorio.

Il pranzo ha visto anche la presenza di importanti rappresentanti istituzionali e religiosi: il Vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, oltre ai responsabili della Caritas Diocesana, a testimonianza di una rete virtuosa tra pubblico, privato e volontariato.

“Insieme, il pranzo che fa bene – la soddisfazione degli organizzatori – è un’iniziativa che ha dimostrato come la collaborazione e la sensibilità possano trasformare un gesto semplice in un’esperienza capace di nutrire non solo il corpo, ma anche il senso di comunità, restituendo dignità, attenzione e speranza a chi vive situazioni di fragilità”.

