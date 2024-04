Stefano Pastorelli dopo l’addio alla Lega passa in Forza Italia: arriva l’ufficialità

Con una conferenza a Palazzo Cesaroni Stefano Pastorelli ha annunciato il suo futuro dopo l’addio alla Lega: ‘traslocherà’ nelle fila di Forza Italia. Tra i primi a congratularsi del passaggio, l’On. Raffaele Nevi, Portavoce Nazionale di Forza Italia.

Il consigliere Stefanp Pastorelli ha ringraziato i presenti e ha specificato che la sua decisione di aderire a Forza Italia è stata presa in totale autonomia e condivisa con il gruppo che lo segue da anni. Ha espresso la sua determinazione nel continuare a lavorare per il bene dei cittadini umbri, mantenendo estrema chiarezza e correttezza, come ha fatto negli ultimi quattro anni e mezzo. Lo slogan del manifesto di Stefano Pastorelli, “cambiare per rimanere se stessi”, rappresenta l’approccio del consigliere a un rinnovamento che preserva l’identità e i principi fondamentali.

“Con grande piacere questa mattina – dice Nevi – abbiamo accolto in FI il consigliere regionale Stefano Pastorelli e tutti i suoi amici sparsi nel territorio della provincia di Perugia. È per noi motivo di orgoglio che un consigliere regionale con un consenso così importante e radicato sul territorio come Stefano Pastorelli aderisca a FI riconoscendo il grande lavoro che sta svolgendo Antonio Tajani e tutto il gruppo dirigente forzista della mia Regione Umbria. La comunanza di valori e la grande passione per la politica che Stefano Pastorelli ha sempre dimostrato lo renderanno da subito protagonista e attivo sul territorio, soprattutto di Assisi. Un territorio a cui teniamo particolarmente”. Alla conferenza stampa, oltre a Nevi, erano presenti Fiammetta Modena, coordinatrice provinciale di FI, l’assessore Roberto Morroni e il coordinatore regionale di Forza Italia nonché sindaco di Perugia Andrea Romizi, il coordinatore comunale di Assisi Evian Morani oltre ai membri del coordinamento provinciale Marco Renga e Ramon Rustici.

