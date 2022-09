Avis Assisi ‘chiama’ i diciottenni: lezioni di solidarietà anche a scuola guida

“Al compimento del 18° anno di età ci si affranca da alcuni limiti; si conseguono il diritto /dovere di voto, il diritto alla guida di un’auto, il diritto-piacere di donare”. Sulla scia di questo ragionamento – fanno sapere da Avis Assisi – per raggiungere le nuove generazioni di cittadini, guidatori e potenziali donatori, la Autoscuola Casciola, da decenni presente sul territorio comunale, ha deciso di partecipare alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione consentendo l’uso dei propri locali per un momento di promozione della donazione di sangue ai propri allievi.

In circa 10 minuti, i clienti vengono informati su cosa sia la donazione di sangue, su quali ne siano i vantaggi per la comunità ma anche per se stessi: “Verifica del proprio stato di salute, possibilità di conseguimento di crediti formativi, e non solo, ben possono conciliarsi con il permettere a qualcuno che non si conosce e che si trova in difficoltà di continuare a sorridere”, scrivono da Avis Assisi, anticipando che quello con gli studenti della scuola guida diverrà un momento fisso mensile.

Avis Assisi “ringrazia pertanto la sensibilità dell’Autoscuola di Giampiero Casciola e tutte le altre associazioni che sul territorio si stanno rendendo disponibili per un comune agire in favore del Bene comune; l’unione fa la forza ed ogni goccia è importante”. Sul sito internet www.avisassisi.it tutte le informazioni necessarie per chi si voglia avvicinare al mondo della donazione di sangue sicura per chi dona e per chi riceve.

Le prenotazioni ( obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato (con obbligo ancora di mascherine ffp2) alla locale Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonchè dell’ultimo sabato del mese. Si può facilmente prenotare al numero di telefono fisso 075.812025 il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 oppure il giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12. Si può prenotare anche via Whatsapp 353.4313217 e via email avisassisi@avisumbria.it, indicando nome, cognome, data ed orario prescelti. Si verrà eventualmente richiamati.

