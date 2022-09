Sounds for life, al Lyrick di Assisi musica in scena per solidarietà

Sul palco otto star per l’associazione La casa di Jonathan - Il Giunco di Bastia Umbra

Sabato 8 ottobre 2022 al Teatro Lyrick di Assisi il debutto di un nuovo progetto musicale: Ovision, con una super band. La serata Sounds for life sarà aperta da uno dei più promettenti sassofonisti italiani, Lorenzo Bisogno Quartet in supporto dell’associazione La casa di Jonathan – Il Giunco di Bastia Umbra.

Note di solidarietà dunque al Lyrick di Assisi. Sul palco ci saranno artisti di fama internazionale come di Fabrizio Bosso (nella foto) all tromba, Max Ionata al sassofono, Roc Flowers, voce, Stefano De Donato al basso, Toti Panzanelli alla chitarra, Leonardo Volo alle tastiere, Francesco Cherubini alla batteria e Nadyne Rush, voce, che presenteranno in anteprima nazionale il nuovo progetto discografico “Ovision”.

Prodotto da Music for love del patron Franco Nannucci, il lavoro arriva dopo la pubblicazione di “Music for love vol.1” uscito a gennaio del 2021 e realizzato, tra gli altri, con il supporto della Fondazione dei fratelli Stephen, Daniel e Julian Marley, tre dei figli di Bob Marley. Apertura del concerto affidata al “Lorenzo Bisogno quartet”, prevendite dei biglietti sul circuito TicketItalia. Il ricavato sarà devoluto a “La casa di Jonathan – Il Giunco” di Bastia Umbra, onlus che si muove a favore delle fasce più deboli della società, le ragazze e i ragazzi in difficoltà a causa dei problemi connessi alla disabilità.

Sounds for life avverrà anche grazie al coinvolgimento di Franco Nannucci patron di Music for love “che – dicono gli organizzatori – ringraziamo per essere sempre presente quando bisogna aiutare chi è meno fortunato di noi”. Biglietti su Ticket Italia o telefonate ai numeri 392 5162882 o 349 2387890.

