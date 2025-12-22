Carabinieri in prima linea per la solidarietà: donazione di sangue con Avis Assisi

La collaborazione tra l’Arma e l'associazione conferma l’efficacia del lavoro sinergico tra istituzioni e volontariato

22 Dicembre 2025 Sociale 62

Carabinieri in prima linea per la solidarietà: donazione di sangue con Avis Assisi

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno partecipato a un’iniziativa di donazione del sangue, realizzata in collaborazione con l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di quel comune, confermando i valori di solidarietà e vicinanza alla comunità che contraddistinguono l’Arma. I militari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza del territorio, hanno aderito all’evento promosso con il supporto dell’associazione di volontariato, contribuendo in modo concreto a un’attività fondamentale per il sistema sanitario e per i pazienti che necessitano di trasfusioni.
L’attività, svolta nel periodo delle festività natalizie, ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il ruolo di AVIS nella promozione della cultura della donazione e nella sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di un gesto semplice ma essenziale per salvare vite umane.
La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e AVIS conferma l’efficacia del lavoro sinergico tra istituzioni e volontariato, a beneficio dell’intera comunità. Un esempio concreto di come la solidarietà si traduca in azioni capaci di rispondere ai bisogni reali del territorio.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock