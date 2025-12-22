Carabinieri in prima linea per la solidarietà: donazione di sangue con Avis Assisi

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno partecipato a un’iniziativa di donazione del sangue, realizzata in collaborazione con l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di quel comune, confermando i valori di solidarietà e vicinanza alla comunità che contraddistinguono l’Arma. I militari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza del territorio, hanno aderito all’evento promosso con il supporto dell’associazione di volontariato, contribuendo in modo concreto a un’attività fondamentale per il sistema sanitario e per i pazienti che necessitano di trasfusioni.

L’attività, svolta nel periodo delle festività natalizie, ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il ruolo di AVIS nella promozione della cultura della donazione e nella sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di un gesto semplice ma essenziale per salvare vite umane.

La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e AVIS conferma l’efficacia del lavoro sinergico tra istituzioni e volontariato, a beneficio dell’intera comunità. Un esempio concreto di come la solidarietà si traduca in azioni capaci di rispondere ai bisogni reali del territorio.

© Riproduzione riservata