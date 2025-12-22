Gli auguri di Natale del vescovo: “Nella grotta di Betlemme tutto è amore e condivisione”

ASSISI – “La grotta di Betlemme dove è nato Gesù non è soltanto un grande mistero di fede ma anche una grande scuola di vita. Lì ritroviamo e impariamo quel che siamo, lì i rapporti finiscono di essere una guerra, aperta o strisciante, per diventare una grande rete di fraternità. Ad Assisi per andare in quella grotta abbiamo guide impareggiabili da Francesco, a Chiara, a Carlo Acutis. In questi venti anni di ministero – l’ho iniziato l’11 febbraio 2006 – ho potuto misurare la forza attrattiva di questa città: qui il mondo viene frotte a convertirsi. Possiamo noi, che ne siamo testimoni, non convertirci a nostra volta?”. Sono gli auguri di Natale del vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, in vista delle festività natalizie, pubblicate sull’editoriale Chiesa Insieme. “Essendo arrivato al mio ultimo Natale assisano (dato che l’età non mi permette di continuare oltre il ministero) mi piacerebbe – dice ancora il vescovo – dare il mio braccio a tanti fratelli e sorelle che il Signore ha posto sul mio cammino, evitando congedi clamorosi – non è il mio stile! – e dando piuttosto appuntamento a quella grotta e a quel gruppo umano di incalcolabile valore che è la famiglia di Nazareth dove tutto è amore, preghiera, contemplazione, accoglienza e condivisione”, continua il messaggio di auguri di Natale del vescovo.

Per quanto riguarda le celebrazioni, quello di quest’anno sarà un Natale speciale, all’insegna della pace, della chiusura del Giubileo e alla vigilia dell’apertura dell’ottocentenario del Transito di San Francesco. Nella cattedrale di San Rufino la sera del 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle 23.30 si terrà il Pontificale del vescovo, mentre il giorno dopo, oltre alle celebrazioni delle 8 e delle 18, alle 10 verrà celebrata la santa messa solenne animata dalla Cappella musicale San Rufino. Entrambi gli eventi, quello della notte e quello delle 10 saranno trasmessi da Maria Vision [sul canale nazionale 255 del digitale terrestre; per l’Umbria sul canale 78] e visibili sui canali social della Diocesi.

Nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra messa della notte di Natale alle 23, presieduta dal parroco don Ferdinando Cetorelli e celebrazioni del 25 alle 9; alle 11,15 sarà presieduta dal vescovo, mentre a Gualdo Tadino, nella concattedrale di San Benedetto il 24 alle 18 ci saranno i vespri e alle 23,30 la messa della notte di Natale, presieduta dal parroco don Michele Zullato. Celebrazioni, il 25, alle 8,30, alle 10, alle 11,15 e alle 18. Come di consueto mercoledì 31 dicembre durante la santa messa celebrata da monsignor Sorrentino delle ore 17 verrà cantato il “Te Deum” di ringraziamento. L’1 gennaio il vescovo celebrerà messa alle ore 11.30 a Santa Maria degli Angeli e alle 18 a San Feliciano a Foligno. Il 4 gennaio doppio appuntamento, alle ore 10 nella cattedrale di San Rufino e alle ore 18 nel Santuario di Sant’Angela (chiesa di San Francesco) a Foligno, con la messa per la chiusura dell’anno giubilare. Infine il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2026 alle ore 10.30 monsignor Sorrentino celebrerà messa nella Basilica di San Francesco.

Tanti gli appuntamenti anche nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione: il cuore delle celebrazioni natalizie partirà dalla vigilia di Natale del 24 dicembre con la Santa Messa alle 22,30, mentre il 25 dicembre sono in programma due sante messe, alle 9,30 e alle 11. Per San Silvestro, 31 dicembre, alle 17,20 il rosario seguito alle 18 dalla messa con il canto del “Te Deum” e alle 23,30 celebrazione di fine anno. Il 2026 si apre l’1 gennaio, solennità di Maria SS. Madre di Dio, con una doppia messa alle 9,30 e alle 11; stessi orari per le celebrazioni dell’Epifania. Nei locali del Santuario rimane anche esposta la Mostra dei Miracoli Eucaristici di San Carlo Acutis nella Sala dei Vescovi, aperta tutti i giorni dalle 9,00 alle 17,00, ad eccezione dei giorni di chiusura (24,25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio).

