Casa di Riposo Andrea Rossi, sostegno concreto alle famiglie: come aiutare la struttura

La Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi punta a migliorarsi e crescere costantemente in termini di servizi e di cure. La struttura è un’eccellenza che opera da tempo nel territorio e ha costantemente necessità di implementare i servizi esistenti e crearne di nuovi per garantire cure sempre migliori ai suoi ospiti senza gravare troppo sulle famiglie. Per questo c’è bisogno di sostegno, da parte di privati, aziende e di tutti coloro che vogliano contribuire al benessere e alla prosperità dei nostri cari anziani, garantendo sempre cure e vicinanza a chi ne ha bisogno e aggiornando le attrezzature per usufruire di sistemi sempre più all’avanguardia.

“Il tuo aiuto permetterà di sostenere la struttura e di aiutare le persone che qui trovano assistenza e cura: ricerca, sorrisi, tecnologia, materiali, cose che ci servono!”, si legge in una nota della Casa di Riposo Andrea Rossi presieduta dall’imprenditore Giorgio Buini, che ricorda le modalità per donare, in modo volontario e secondo le proprie possibilità. La donazione (erogazione liberale) può essere effettuata:

– tramite BANCA con bonifico sul c/c intestato all’ASP

– tramite BOLLETTINO POSTALE sul ccp intestato all’ASP

– DIRETTAMENTE presso l’ASP in via Metastasio n. 5 06081 Assisi (PG)

Le donazioni in denaro, sono fiscalmente deducibili o detraibili ai sensi dell’art.4 punto 7 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (che ha esteso alle ASP la disciplina delle erogazioni liberali prevista dall´articolo 13 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, relativa alle ONLUS), purché siano effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

– Bonifico bancario: sul conto di Tesoreria intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI” codice IBAN IT69 M030 6938 2731 0000 0300 003 indicando nella causale di versamento “Erogazione liberale – Attività Istituzionali”;

– Bollettino postale: sul conto corrente postale intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI” n. 12729067;

– Assegno bancario o circolare non trasferibile: intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI”, da consegnare all’ufficio amministrazione dell’ASP stessa; è possibile effettuare anche donazioni in denaro contante, che però non sono fiscalmente deducibili o detraibili, rivolgendosi all’ufficio amministrazione dell’ASP.

“Gli Enti e le Imprese interessate a sostenerci – conclude la nota – possono visitare il sito www.casadiriposoandrearossi.it contattare l’indirizzo amministrazione@casadiriposoandrearossi.it per ricevere ulteriori informazioni riguardo alle possibilità di collaborazione e ai benefici fiscali”.

