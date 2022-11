Meteo Assisi 11-13 novembre 2022: nuvole ma clima mite

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 11-13 novembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, questo fine settimana il mio consueto appuntamento con voi sarà in versione light, ma cercherò comunque di fornirvi una previsione puntuale e precisa. Complessivamente avremo giornate piuttosto nuvolose con spazi di sole ad intermittenza in un contesto climatico molto mite per il periodo. Le eventuali precipitazioni saranno possibili in forma debole e soltanto locale nel corso della giornata di domenica. Continua la grande siccità che tuttavia potrebbe attenuarsi in parte nel corso della prossima settimana per il sopraggiungere di precipitazioni più diffuse e abbondanti. Auguriamo noi della redazione di Assisi News un buon fine settimana a tutti voi e alle vostre famiglie!

© Riproduzione riservata