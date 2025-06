Giunta comunale al via con lo schema 3-1-1-1 (incluso Stoppini) scelto dal sindaco

(Stefano Berti) Valter Stoppini nomina la giunta comunale con una quota rosa predominante. Il sindaco ha nominato i suoi assessori senza scossoni e distinguo tranne alcune piccole “frizioni” sulla presenza dei civici, determinanti per la vittoria, e la presenza di forze arrivate in fondo alla coalizione. Quindi tutto come previsto forse con l’unica “sorpresa” di Francesca Corazzi che ha scavalcato in dirittura d’arrivo Paolo Lupattelli, in quanto la prima garantirebbe al sindaco una maggiore presenza sul territorio.

Quindi lo schema è 3-1-1-1: tre del Pd compreso il sindaco (Stoppini, Casciarri, Corazzi), uno per Assisi Domani (Cavallucci), uno Assisi Civica (Cavanna) e uno Progressisti e 5 stelle (Leggio). La super votata Veronica Cavallucci ha fatto incetta di deleghe mentre la ex presidente del consiglio Donatella Casciarri assicura competenza avendo per sé il bilancio e la cura del centro storico.

Confermato l’assessorato a turismo e marketing territoriale a Fabrizio Leggio, il resto viene diviso tra le new entry Francesca Corazzi e Scilla Cavanna (che si è dimessa nelle scorse ore dalla carica di consigliere provinciale, ndr) che vede sfumare la delega allo sport, premiata con scuola e agricoltura. Rimane fuori la lista civica del Sindaco (Valter Stoppini Sindaco), ma lunedì sarà equamente ricompensata con la nomina del Presidente del Consiglio. Anche qui una donna in pole position con Annalisa Rossi in testa, a seguire ancora Paolo Lupattelli ma il Pd ha già “preso” tanto. Per il ruolo di vicepresidente, l’opposizione avanzerebbe unita proponendo il nome di Daniele Martellini.

Valter Stoppini, nella giunta comunale, ha poi creato anche una delega specifica per il Palio del Cupolone “garantendo” così agli angelani un’attenzione particolare visto che la frazione più grande e popolosa non ha nemmeno un consigliere comunale di maggioranza a rappresentarla. Vedremo con il passar del tempo come tutto questo verrà assorbito dalle altre forze politiche. L’opposizione lunedì 16 giugno nel primo Consiglio Comunale della nuova legislatura dovrà esprimere i propri rappresentanti nelle istituzioni e già dai primi voti si vedrà se sarà un’opposizione seria o “all’acqua di rose”. Intanto scala la lista fra i votati e approdano nuovi consiglieri comunali sugli scranni, dopo l’assegnazione delle deleghe, fra alcuni debutti e vecchie glorie. Assisi è in attesa di risposte e soprattutto deve essere pronta ai numerosi appuntamenti di rilievo mondiale che l’aspettano. Buon lavoro a tutti!

Foto: Mauro Berti ©BN COM

