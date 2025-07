Centri estivi, mensa e trasporto scolastico: iscrizioni ancora aperte o al via

C’è ancora tempo per iscriversi ai centri estivi per minori, promossi dal Comune di Assisi per l’estate 2025. Ci sono infatti ancora posti disponibili per bambini e ragazzi fra i 3 e i 12 anni, che desiderano vivere un’esperienza insieme, fra laboratori didattici, giochi e uscite alla scoperta del territorio. Le attività si svolgeranno dal 30 giugno al 25 luglio prossimi, nei locali della scuola “G. Alessi”, a Santa Maria degli Angeli. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, gestito da operatori qualificati. Per minori con eventuale disabilità certificata, sarà fornita assistenza specialistica personale. Le domande vanno inviate online al seguente indirizzo. Non è prevista una scadenza specifica: le iscrizioni resteranno sempre aperte, fino ad esaurimento posti disponibili. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 335 1027644 – 329 2203806.

Oltre a quelle per i centri estivi, dal 7 luglio al 31 agosto prossimi, ad Assisi saranno aperte le iscrizioni per i servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025-2026. L’avviso è rivolto agli studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel territorio del Comune di Assisi. Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite il portale istituzionale dell’ente, al seguente indirizzo. Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Il servizio è disponibile nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:30; venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Va tenuto presente che il Digipass rimarrà chiuso per ferie dal 28 luglio al 1° agosto e dall’11 agosto al 15 agosto. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune, ai seguenti numeri: 075 8138627- 651- 626, disponibili dal 1° luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.

