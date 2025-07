Veronica Cavallucci a inStudio: tra deleghe e futuro, l’intervista al vicesindaco (video)

(Flavia Pagliochini) Dopo le elezioni amministrative ad Assisi del 25 e 26 maggio, inStudio torna con l’intervista al vicesindaco Veronica Cavallucci. InStudio è un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali, registrate direttamente nella sede aziendale del gruppo BN COM della F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c., per arricchire ancora di più l’ampia offerta dedicata all’informazione territoriale e non solo. Le domande e il coordinamento editoriale sono di Stefano Berti e Flavia Pagliochini. Immagini e montaggio, grafica, coordinamento tecnico e produzione: BN COM. Come sempre il testo dopo il video dell’intervista a Veronica Cavallucci è una sintesi dell’intervista, ma non una sua trascrizione integrale. (Continua dopo il video – link diretto)

Veronica Cavallucci, record woman di Assisi Domani, è stata la più votata alle elezioni amministrative dello scorso maggio con 617 preferenze e nella giunta Stoppini – dove è la più giovane anagraficamente ma anche la più anziana amministrativamente – è vicesindaco con deleghe a mobilità, parcheggi e piano del traffico; cultura e biblioteche; alta formazione e rapporti con università; sport, associazioni, pro loco, volontariato; energia e sviluppo sostenibile; urbanistica ed edilizia; edilizia scolastica: innovazione digitale e sistemi informativi; pari opportunità; ambiente e rifiuti. Vicesindaco, le preferenze sono una grande responsabilità e ora il lavoro ricomincia: “Direi che non ci siamo mai fermati, questa giunta è un prosieguo della precedente; ringrazio chi mi ha votato ma anche il sindaco Stoppini che mi ha dato questa grande opportunità. Le deleghe che sono una grande sfida e un grande impegno, una nuova sfida che mi piace portare avanti: 617 preferenze sono una grande soddisfazione, tanto più dopo 8 anni di amministrazione, segno che si è lavorato bene“.

La seconda domanda è su parcheggi, viabilità e trasporti: “Per Matteotti siamo a buon punto, a giorni comunicheremo la riapertura parziale, a residenti e attività della zona. Abbiamo lavorato per altre soluzioni per soddisfare le altre richieste, con un sistema di sosta per studenti e residenti sempre nella parte alta. Ringrazio la Regione per l’aiuto sul fronte dei trasporti per Giubileo, Gmg, Carlo Acutis: la Regione è ora consapevole che la città sarà protagonista. c’è un sistema pronto a partire di accoglienza e di trasporto straordinaria“. Quanto nettezza urbana e raccolta differenziata, Veronica Cavallucci spiega che “dobbiamo migliorare, migliorare è sempre possibile. Ma la raccolta dei rifiuti è un sistema complesso, a partire dalla Tari che non dipende dai Comuni, ma noi cerchiamo di svolgere al meglio il nostro ruolo“.

Ampio il discorso sulla cultura: “Assisi fa da sempre cultura e vive di cultura, ci sono tante tematiche aperte – come l’ottavo centenario – ma anche gli eventi della stagione estiva, portati avanti grazie al lavoro del tessuto associativo. E poi la biblioteca che negli ultimi tempi è ‘uscita’anche dal centro storico con tanti eventi e un risultato straordinario. In futuro vorremmo creare un nuovo centro a Santa Maria degli Angeli . Abbiamo dei temi avviati con l’Università, come quello dello studentato che serve per dare una risposta concreta agli studenti che hanno difficoltà a trovare una casa in centro storico“. Proprio pro loco e associazioni sono tra le deleghe di Cavallucci: “Stimiamo le associazioni, c’è un rapporto bello e costruttivo e cerchiamo di lavorare insieme , utilizzando e valorizzando anche la Rocca Maggiore. Purtroppo per gli eventi ci sono delle concomitanze: si lavora cercando di costruire un calendario da maggio a settembre, ma ci sono tanti eventi che sono però una ricchezza per la città anche per la loro proposta diversificata”.

Un grande lavoro di Veronica Cavallucci è stato sulla Comunità energetica, “un tema complesso, portato avanti di concerto con l’Università: ed è un sogno che si realizza, grazie al lavoro di pubblico e privato“. E a propisito di ambiente, a Santa Maria degli Angeli ci si interroga sul futuro delle fonderie Tacconi; per Veronica Cavallucci, “si riuscirà a trovare soluzioni se le parti coinvolte lavoreranno insieme; il Comune ha adottato misure, ma servono gli enti di livello superiore, come la Regione. È una sfida importante e complessa, anche sul fronte tempistiche“.

Urbanistica, edilizia scolastica: “Su questi fronti abbiamo lavorato tanto in questi anni, penso agli asili nido che partiranno quest’anno, ci sono altri lavori che partiranno, perché c’è ancora tanto da fare e vanno individuate esigenze e priorità. Sugli asili chi critica deve sapere che il bando del Pnrr aveva dei lacci, ma esiste la necessità di avere più posti e queste strutture sono un valore aggiunto per il territorio. Poi l’opposizione fa il suo lavoro, sta sul pezzo, presenta interpellanze e mozioni: ma una opposizione partecipe è di stimolo per la maggioranza”. Tra le deleghe di Veronica Cavallucci, anche lo sport “A Santa Maria entro l’anno avremo la struttura polivalente per dare degli spazi alle associazioni sportive e alle loro necessità di crescita; sul palazzetto siamo al lavoro con Bastia per una struttura ‘congiunta’, speriamo di poterla presentare presto. Sulla piscina serve lavoro con altre istituzioni, perché il bilancio comunale non può sostenere una spesa di 13-15 milioni di euro“. Infine, è vero che la presidente voleva Veronica Cavallucci sindaco? “No, la ringrazio per la stima perché mi ha voluto e sostenuto, sulla candidatura alle elezioni di maggio ne abbiamo sentite tante ma sul nome di Valter c’è stato da subito il massimo accordo. Non mi pento del sostegno a Valter, sono felice di far parte di questa giunta e che sia andata così. Mi vedo come sindaco di Assisi? Adesso è prematuro parlarne, è sicuramente un lavoro da far tremare i polsi per il quale forse non si è mai veramente preparati: mi vedo impegnata in politica, è la mia passione ed è un servizio, ed è un impegno che non finirà a breve“.

© Riproduzione riservata