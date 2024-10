Centro di aggregazione operativo da ottobre: come iscriversi

Da sabato 12 ottobre 2024 è tornato operativo il Centro di aggregazione del Comune di Assisi. Si tratta di un servizio interamente finanziato con risorse del bilancio comunale e gratuito per le famiglie, rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, situato presso il plesso scolastico in via E. Toti a Santa Maria degli Angeli.

Uno spazio per stare insieme e imparare giocando. Negli orari di apertura vengono svolte attività per sviluppare la creatività e -ogni mese- laboratori pensati per accrescere la manualità. Come ricorda una nota del Comune, si tratta di uno spazio educativo dove bambini e ragazzi possono vivere insieme esperienze qualificanti, sperimentare nuovi linguaggi ed esprimere la propria creatività e fantasia attraverso attività laboratoriali e ludiche insieme ad educatori qualificati. All’interno del Centro i minori godono anche di uno spazio compiti sempre con la guida degli educatori della Cooperativa Sociale “La Goccia”.

Il Centro di aggregazione del Comune di Assisi è aperto tre pomeriggi a settimana: lunedì, giovedì e sabato dalle 15:00 alle 18:00 per tutto l’anno scolastico. Per le iscrizioni, conclude la nota del Comune, i genitori interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi -sede di Santa Maria degli Angeli- 3° Piano (n. tel. 0758138290)

Foto di Chang Duong | via Unsplash

