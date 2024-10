Partito Democratico di Assisi, la replica alla Lega Umbria: “Su Assisi uscite scomposte”

Dopo le stilettate contro la giunta Proietti, arriva la replica: "Probabilmente l'onorevole Marchetti, peraltro eletto nelle Marche, non mette piede in città da otto anni; pensi piuttosto alle fughe, prima su tutte quella dell'assisano Pastorelli"

Oggi arriva il ministro Giancarlo Giorgetti, annunciato dalla Lega Umbria con un comunicato in cui tra l’altro si parlava di Assisi come di un comune in cui ci sono “Incuria, degrado, insicurezza, mancanza di servizi e tasse locali al massimo”. “Un pot-pourri di argomenti scollegati e presi a caso”, la replica del Partito Democratico di Assisi in una nota.

“La fase calda della campagna elettorale incombe e, come prevedibile, non mancano le uscite scomposte di politici che, prima di parlare di questioni che conoscono superficialmente, farebbero meglio quantomeno ad informarsi per poter argomentare le proprie accuse. Il deputato leghista Riccardo Augusto Marchetti, nell’annunciare l’inaugurazione della propria sede elettorale di Santa Maria degli Angeli – ricorda il Partito Democratico di Assisi – non ha risparmiato le critiche all’amministrazione comunale Proietti. ‘Incuria, degrado, insicurezza, mancanza di servizi e tasse locali al massimo’, un pot-pourri di argomenti scollegati e presi a caso”.

“Per fare un esempio, in merito alle tassazioni, il Comune di Assisi è uno dei pochi comuni umbri che non applica l’addizionale comunale all’Irpef. Leggendo questa riga si deduce che probabilmente l’onorevole non metteva piede ad Assisi prima della campagna elettorale, perlomeno da otto anni. Il segretario regionale del Carroccio – la stoccata del Partito Democratico di Assisi – farebbe bene a riflettere prima di lanciarsi in affermazioni affrettate e soprattutto gli consigliamo di concentrarsi sulle questioni di ‘casa propria’, considerando la fuga di massa che ha dovuto fronteggiare in Umbria il suo partito, primo tra tutti proprio l’assisano Pastorelli. Sarebbe curioso capire in che rapporti sono coloro che, fino a qualche mese fa, condividevano i progetti dello stesso partito mentre ora si ritrovano, nella stessa coalizione, ma con casacche diverse, dopo essersi lasciati con un notevole strascico di polemiche. Senza dimenticare che il deputato alle ultime politiche è stato candidato dal suo partito nel collegio delle Marche. Forse – l’affondo del Pd – nella ‘sua’ Umbria non avrebbe avuta garantita l’elezione?”

