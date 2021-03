Coloradio, al Serafico di Assisi una nuova voce per rimanere in contatto

Una nuova avventura per i ragazzi, si affianca al laboratorio teatrale: il via l'11 marzo

Una nuova avventura per il Serafico di Assisi. Come da annuncio sulla pagina Facebook, “Una nuova straordinaria avventura e una nuova voce prende vita, Coloradio. È la voce del Serafico, dei suoi ragazzi, degli operatori, delle famiglie e di tutta la sua comunità, ma anche e soprattutto di chi vuole restare in contatto con noi”.

Coloradio è “un nuovo modo per entrare al Serafico e ascoltare la voce di tutti. Si parte giovedì 11 marzo. Un podcast raggiungibile dal web (giovedì vi daremo il link) 24 ore su 24, musica, rubriche, riflessioni quotidiane, interviste e tanto altro condotto direttamente dai nostri ragazzi. E il primo giorno, giovedì 11 marzo, un ospite d’eccezione: la Presidente Francesca Di Maolo che darà il via alle trasmissioni”. Coloradio è aperta a tutti, e ciascuno può inviare domande, riflessioni e spunti per dialogare con i nostri ragazzi. Per mandare i messaggi scritti, vocali, idee, spunti, commenti o saluti a [email protected]”.

Pre-lanciata nel 2019 in occasione di Con il cuore, quando i ragazzi avevano intervistato gli artisti ospiti al concerto, Coloradio – si legge nel sito del Serafico – affiancherà il già esistente laboratorio teatrale e aiuterà quei ragazzi che ancora non riescono a vivere il palcoscenico di un teatro ma soprattutto quello della vita, coloro che hanno timore a stare in pubblico, tra la gente. “Attraverso Coloradio li coinvolgeremo all’interno di una vera e propria redazione, creando un palinsesto settimanale e dando loro la possibilità di avere un impegno “lavorativo” che migliorerà sempre di più l’aspetto educativo/riabilitativo. Il tutto senza tralasciare momenti ricreativi e permettere, attraverso la filodiffusione , la partecipazione all’attività a più ragazzi, creando momenti appositi di ascolto di musica, fiabe e tanto altro. Si cercherà così di coinvolgere a piccoli passi, sempre più ragazzi all’interno dell’attività, auspicando il passaggio dall’ascolto passivo alla partecipazione attiva”.