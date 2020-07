Con il cuore 2020, ultime ore per la campagna di solidarietà dei frati di Assisi

È l’ultimo giorno di Con il cuore 2020, la campagna di solidarietà dei frati di Assisi a favore dei poveri in Italia vittime della crisi economica dovuta alla pandemia per il coronavirus. È possibile donare fino alla mezzanotte del 15 luglio, inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45515 per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal Covid.

“Ridiamo un sorriso a chi lo ha perduto. Un ultimo sforzo per completare questa grande e straordinaria maratona di generosità per i poveri. Siamo chiamati, da essere umani, ad aiutare i più deboli, gli ultimi e gli affamati”. È questo l’appello lanciato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa della Basilica di San Francesco d’Assisi, per la campagna di solidarietà ‘Con il Cuore 2020, nel nome di Francesco’. “Manca ancora poco per raggiungere l’obiettivo – conclude padre Fortunato – la generosità degli italiani non è mancata e non mancherà”.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Partner dell’iniziativa l’emittente radiofonica Radio Subasio. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.