Che Dio ci aiuti 6, le riprese continuano: anticipazioni su cast e trama (foto)

Secondo giorno di riprese per Che Dio ci aiuti 6, sempre ad Assisi e sempre nella zona della parte alta della città. Dopo quelli di ieri con il video-saluto delle due protagoniste, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, AssisiNews è in grado di offrirvi qualche scatto dei ‘lavori in corso’. La serie, che è attualmente trasmessa in replica da Rai 1, dovrebbe tornare sull’ammiraglia Rai nella primavera del 2021. Dopo due giorni di lavoro nella zona di Santa Rosa, da mercoledì 15 luglio 2020 il set si sposterà su Piazza della Chiesa Nova, via Arco dei priori, Piazza del Comune e Corso Mazzini. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda le anticipazioni della trama di Che Dio ci aiuti 6, archiviata la profonda crisi interiore che l’aveva spinta a togliersi il velo, alla fine della quinta stagione Suor Angela era tornata più forte e consapevole di prima. La sesta stagione della fiction prodotta da LuxVide e Rai Fiction riparte dunque da questo stato dell’arte. Nel cast di Che dio ci aiuti 6, oltre a Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, c’è il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica, Francesca Chillemi in quelli di Azzurra e Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu nei ruolo di Nico e Ginevra. Tra le new entry, Pierpaolo Spollon e Erasmo Genzini.

Le nuove puntate della sesta stagione di Che Dio ci aiuti saranno dieci, le riprese dureranno circa otto mesi. Ma quando andranno in onda? Nel 2021, con una data che oscilla tra gennaio e maggio. Oltre a rimanere in città fino ad agosto, infatti, la troupe della fiction Rai tornerà in città proprio in autunno e ad ottobre, per un ciclo di nuove riprese. Secondo quanto anticipato dalla protagonista a Panorama, “È probabile che mentre gireremo le ultime puntate, trasmettano su Rai1 le prime. In questo caso, il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6 andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite”. (Continua dopo la foto)

Il cast di Che Dio ci aiuti 6 è continuamente monitorato, i tamponi e i test sierologici sono quasi all’ordine del giorno e sul set c’è anche un medico. Come ha spiegato a Today.it il regista Stefano Vicario, “la produzione Lux Vide ha investito molto in termini di ampliamento degli spazi e dispositivi di sicurezza, sia in ingresso che in uscita dal set. Da regista dovrò tenere conto delle maggiori distanze da rispettare, le messinscene non saranno più così vicine ma è una sfida in cui possiamo riuscire: non ci saranno grossi cambiamenti“.

Per i baci ad esempio, “C’è un protocollo di tamponatura molto veloce per cui si raggruppano le scene in un periodo molto limitato, si tengono gli attori in sicurezza e si fanno. I baci ci saranno – dice ancora Vicario – ma grazie ad un grosso lavoro dietro le quinte“. Come racconta infine la Ricci, “si sterilizza tutto, a volte sembra un film di fantascienza. Sarà come essere tenuti in una teca di vetro per nove mesi, una cosa tostissima. Penso anche ai tecnici, costretti a tenere la mascherina addosso sotto il sole d’estate“.

Foto © Mauro Berti/AssisiNews