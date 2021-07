Con tutto il cuore 2022, la Pro loco di Capodacqua sostiene l’Andrea Rossi di Assisi

Grande successo di solidarietà per Con tutto il cuore 2022. Un evento organizzato e vissuto “con tutto il cuore”, proprio come suggerisce il nome dell’iniziativa di solidarietà organizzata dalla Pro loco di Capodacqua di Assisi. Una raccolta fondi che si è tramutata in sostegno concreto alla Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi.

«In questo ultimo anno e mezzo, vissuto tra incertezze, paura e dolore, ciò che ha dato forza ed ha alimentato la speranza, è stato l’aiuto reciproco, il poter contare gli uni sugli altri, il saper cogliere la propria fortuna rispetto a tante altre persone, la gentilezza ed il senso di responsabilità». Le parole di Barbara Bagliani, Presidente della Proloco di Capodacqua di Assisi esprimono il significato del segno di affetto che con il loro evento solidale “Con tutto il cuore 2022″, hanno voluto dare verso coloro che più sono stati colpiti e messi a dura prova dal Covid-19.

«Ogni gesto, soprattutto se fatto “con tutto il cuore”, – afferma Alessio Allegrucci, Presidente della Casa di Riposo Andrea Rossi – ha per noi il valore di un vero abbraccio, un gesto che purtroppo da tempo non possiamo più fare verso i nostri anziani ospiti. Il prendersi cura, in questo ultimo periodo, ha assunto le forme più diverse. Sentire la vicinanza e l’attenzione di tanti membri della nostra comunità ci fa sentire bene e, soprattutto, meno soli”. Allegrucci, incontrando nel giardino della casa di riposo Barbara Bagliani e Daniele Lillocci in rappresentanza della Proloco, ha espresso la gratitudine di tutti gli ospiti della Casa verso chi non li ha mai dimenticati, con la speranza sempre viva di poterci davvero riabbracciare presto.

