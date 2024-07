Emergenza calore 2024, scatta il protocollo per tutta la Zona sociale 3

Come proteggersi dal caldo e chi chiamare in caso di emergenza

È in vigore il protocollo operativo per l’emergenza calore 2024 , reso noto dal distretto sanitario dell’Assisano dell’Usl 1 che prevede la tutela dagli effetti negativi delle ondate di calore sulla salute della popolazione e in particolare di categorie di cittadini identificati in base a determinati fattori, come l’età, lo stato di salute e le condizioni socio-economiche. Il Comune di Assisi, in quanto capofila della zona sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), si interfaccia con il distretto sanitario per divulgare tutte le informazioni utili, segnalare i soggetti a rischio e infine fungere da supporto logistico ai servizi territoriali e alle strutture a gestione diretta.

I soggetti destinatari del protocollo operativo per l’emergenza calore 2024 sono le persone che presentano una condizione di fragilità determinata da malattia associata a situazioni di solitudine e/o grave carenza di reti familiari e parentali di riferimento e supporto attivo. I potenziali soggetti a rischio sono gli anziani con età superiore a 65 anni, i neonati e i bambini con meno di un anno, i soggetti con malattie mentali, gli obesi, i portatori di malattie croniche, i soggetti che assumono farmaci o sostanze, i soggetti allettati. Per fronteggiare l’afa di questi giorni si diffondono consigli utili per fronteggiare l’emergenza calore che si pos-sono leggere sul sito istituzionale del Comune a questo link.

In generale i consigli sono i soliti di sempre – Stare in casa o comunque in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore più calde (tra le 11 e le 16); Bere molta acqua e in generale assumere più liquidi, evitando alcolici e bevande troppo gelate; Preferire pasti leggeri e mangiare molta frutta e verdura; Proteggere la pelle, la testa e gli occhi dall’esposizione diretta ai raggi solari.

Ventilare l’abitazione o il luogo di lavoro se non dotati di condizionamento.

A chi rivolgersi in caso di bisogno

Al Medico o Pediatra di famiglia, quando possibile, perché egli conosce meglio le condizioni di salute, le malattie preesistenti, la posologia e il tipo di farmaci assunti dai suoi assistiti.

Al Servizio di Continuità assistenziale (ex GUARDIA MEDICA) del territorio di residenza nelle ore notturne o nei giorni festivi e prefestivi.

Al numero dell’Emergenza sanitaria 118 (o al numero unico di emergenza 112) in caso di malore improvviso o in presenza di condizioni che fanno temere un serio pericolo per la vita.

Medico Dirigente del Palazzo della Salute di Bastia Umbra – Coordinatore infermieristico/infermieri, Assistenti Sociali

M.M.G., gruppo tecnico centrale, U.M.V. competente

Per il trasporto contattare le Assistenti sociali dei Comuni della Zona sociale n. 3 di Assisi (tel. 0758138208 – 0758138210), Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 14,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

