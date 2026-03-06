Con un uovo di Pasqua aiuti a completare la Casa di Jonathan: l’iniziativa dell’associazione Il Giunco (intervista video)

Alla Casa di Jonathan la solidarietà ha il sapore del cioccolato dell’uovo di Pasqua. Anche quest’anno l’associazione Il Giunco – Associazione Genitori e Amici dei Disabili lancia la sua iniziativa pasquale: uova di cioccolato al latte e fondente che diventano un gesto concreto di sostegno al progetto della struttura. Le uova, disponibili con una donazione di 15 euro, contribuiranno infatti alla realizzazione e al completamento del secondo piano della Casa di Jonathan, un luogo pensato per accogliere attività, percorsi educativi e momenti di condivisione dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un grande aiuto per il futuro del centro.

Durante la visita della redazione di Assisi News alla struttura di Villaggio XXV Aprile, la presidente dell’associazione, Rosella Aristei, ha raccontato l’importanza di questo progetto e il valore delle iniziative che animano la Casa di Jonathan durante tutto l’anno. (Continua dopo il video – Link diretto)

Tra queste, tornano anche i Laboratori Creativi Pasquali – Benessere in crescita, un ciclo di incontri pensati per stimolare creatività, socialità e autonomia attraverso attività manuali e culinarie.

Il programma prevede quattro appuntamenti nel mese di marzo:

Domenica 8 marzo (15.30-17.00) – Cooking Therapy: “Sapori dolci di primavera”

Sabato 14 marzo (15.30-17.00) – Laboratorio creativo: “Uova inclusive: tutti a creare”

Domenica 22 marzo (15.30-17.00) – Cooking Therapy: “Coniglietti in festa”

Sabato 28 marzo (15.30-17.00) – Laboratorio creativo: “Uova magiche, colori e fantasia pasquali”

Le attività sono realizzate in collaborazione con il progetto W Cooking Therapy e vedono la partecipazione delle docenti Rossella Aristei e Marzia Cozzella, insieme alla cuoca Paola Lombardi.

Come ha spiegato la presidente Aristei durante l’intervista, l’obiettivo non è solo organizzare momenti ricreativi, ma costruire percorsi di crescita e inclusione, offrendo alle persone con disabilità uno spazio dove sviluppare abilità, relazioni e autonomia.

Ecco perché anche un semplice uovo di Pasqua può fare la differenza: acquistarlo significa partecipare alla costruzione di un progetto di comunità e contribuire concretamente al completamento della Casa di Jonathan.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Rosella Aristei al numero 392 5162882.

© Riproduzione riservata