Ottocentenario, tavolette di cioccolata dedicate a San Francesco d’Assisi firmate Costruttori di Dolcezze (foto)

Un incontro tra agricoltura, creatività e territorio dà vita a una nuova proposta nel mondo del cioccolato: la linea di tavolette firmate Costruttori di Dolcezze, realizzate con protagonista la Nocciola Tonda Francescana, prodotta dalla Fondazione Agraria. Il progetto della tavolette di cioccolata nasce con l’obiettivo di valorizzare una produzione agricola locale e si inserisce nel contesto delle iniziative dedicate alle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco d’Assisi, ricorrenza che sta coinvolgendo il territorio con numerose attività culturali, sociali e produttive.

A comunicarlo è Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate ed ex assessore del Comune di Assisi, che sottolinea il valore dell’iniziativa nel mettere in relazione il mondo dell’agricoltura locale con la creatività del cioccolato.

La Nocciola Tonda Francescana rappresenta infatti un progetto agricolo che punta a recuperare e promuovere una coltivazione legata alla tradizione del territorio assisano. Il suo nome richiama direttamente la figura del Santo e il legame con la terra francescana. Apprezzata per la forma tonda e regolare, il guscio sottile e l’aroma intenso ma delicato, questa varietà si distingue anche per l’ottima resa alla tostatura, qualità che la rende particolarmente adatta alle lavorazioni dolciarie e alla produzione di cioccolato.

Proprio da queste caratteristiche nasce la nuova linea di tavolette di cioccolata, che unisce una materia prima del territorio alla creatività del brand Costruttori di Dolcezze, marchio ideato da Eurochocolate e noto per il suo approccio originale e giocoso al “cibo degli dèi”.

Il marchio ha una storia particolare nel panorama del cioccolato italiano. Nato nel 2006 come tema di un’edizione di Eurochocolate, il festival internazionale del cioccolato che dal 1994 anima la città di Perugia, il brand si è distinto per la capacità di unire design, gusto e divertimento. In quell’occasione il designer Giulio Iacchetti progettò la “Cazzuola”, una tavoletta triangolare di cioccolato accompagnata da una colorata paletta in silicone, destinata a diventare il simbolo del marchio.

Da allora l’idea di “costruire dolcezze” ha guidato lo sviluppo di prodotti innovativi e originali, pensati per trasformare il consumo del cioccolato in un’esperienza creativa e sorprendente. Il brand è diventato negli anni un vero laboratorio di idee, dove il cioccolato prende forme nuove e inaspettate.

L’incontro con la Nocciola Tonda Francescana rappresenta quindi un nuovo capitolo di questa storia: un progetto che mette insieme agricoltura, cultura e innovazione, raccontando attraverso il gusto un territorio e le sue tradizioni. Un modo originale per celebrare la terra di Assisi e l’eredità spirituale di San Francesco, trasformando una produzione agricola locale in una nuova dolce eccellenza.

