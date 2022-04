Musei di Assisi, arriva Opera Laboratori e assume tutti e 12 i dipendenti

Opera Laboratori assumerà a tempo indeterminato, con esonero del periodo di prova, tutti i 12 dipendenti già al lavoro dei musei di Assisi (Foro Romano, Pinacoteca, Rocca Maggiore e Domus di Properzio), senza riduzioni di orario, ma anzi con possibilità di incremento, riconoscendo così l’esperienza e la professionalità di questo personale.

Lo annunciano Simona Gola, della Fisascat Cisl Umbria, e Cristina Taborro, della Filcams Cgil Perugia, che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un accordo sul passaggio di appalto con la nuova società appaltatrice, appunto Opera Laboratori Fiorentini Spa, che dall’8 aprile come noto subentra a CoopCulture nell’appalto della gestione dei musei di Assisi. Col il claim ‘Assisi – Serafica Bellezza’, Opera Laboratori si è infatti aggiudicata nei mesi scorsi l’affidamento in concessione dei servizi per il pubblico del circuito museale della città di Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, ampliando così, dopo Spoleto, le proprie competenze sul territorio umbro.

“Il nuovo gestore – anticipava nelle scorse settimane l’assessore al turismo Fabrizio Leggio nell’intervista ad AssisiNews inStudio – offre diverse opportunità: tour operator, casa editrice, laboratorio di falegnameria per gestione arredi, il restauro degli arazzi… un servizio a tutto tondo di valorizzazione”. Dal punto di vista operativo, sarà attivato un sistema dedicato alle prenotazioni e alla prevendita dei biglietti dei siti museali grazie all’Ufficio prenotazioni di Opera Laboratori. Le modalità di prenotazione dei Musei della città di Assisi saranno integrate con le altre strutture museali ed espositive italiane e ad Assisi, come già fatto a Siena e Montalcino, ci sarà la possibilità di allestire vere e proprie strutture dell’ospitalità, iniziando con la creazione di botteghe per l’acquisto di prodotti della tradizione artigianale ed enogastronomica locale, così da far conoscere ancora di più Assisi nel mondo, anche attraverso un dedicato visual-merchandising studiato appositamente e legato al circuito museale. museale. “Opera Laboratori – conclude la nota stampa – si avvarrà del supporto di Francesco’s Ways e dell’ATS Internazionale Saint Francis’ Ways, le cui realtà aderenti sul territorio umbro si rendono disponibili a collaborare per lo sviluppo delle attività previste, e metterà a

disposizione anche di questo territorio l’esperienza specifica per l’accoglienza dei pellegrini, maturata in altri contesti dove arte, fede e bellezza convivono”. E poi come detto c’è la stabilizzazione dei dipendenti: “Non necessariamente – conclude la nota dei sindacati – i passaggi di appalto, se gestiti correttamente insieme al sindacato, devono rappresentare un problema per le lavoratrici e i lavoratori. Quanto successo ad Assisi ne è un esempio lampante”.

