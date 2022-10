Contributo per anziani di 500 euro ad Assisi: i requisiti e come fare domanda

In linea e coerenza con le decisioni assunte negli anni precedenti dall’amministrazione guidata da Stefania Proietti, il Comune di Assisi ha stabilito ancora una volta di erogare sussidi economici a favore di anziani che vivono in condizioni di disagio. Il contributo per anziani è una misura che si rinnova una volta l’anno, un ‘bonus’ di 500 euro per contrastare la povertà e favorire in un certo senso la permanenza delle persone anziane nel proprio contesto e quindi nel proprio domicilio.

I requisiti per essere ammessi al contributo per anziani sono: la residenza nel Comune di Assisi da almeno cinque anni, essere unico componente del nucleo familiare al 31 dicembre scorso. Poi ci sono altre condizioni che devono sussistere alla data di pubblicazione dell’avviso (7 ottobre 2022) e sono le seguenti: aver compiuto i 75 anni, ricevere una pensione per un importo massimo di 661 euro al mese; non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o qualsiasi altro emolumento; non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’Estero, con esclusione della prima casa; non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata (casa di riposo, comunità, convento).

La richiesta deve essere debitamente compilata, corredata della documentazione richiesta e riconsegnata a mano o recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi — Piazza del Comune o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro le ore 12 del 15 novembre 2022. II modello della domanda è disponibile oltre che sul sito istituzionale del Comune, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune a Santa Maria degli Angeli, Via Patrono d’Italia. Le domande arrivate in ritardo o incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti nonchè quelle prive della documentazione saranno dichiarate inammissibili.

II contributo per anziani da 500 euro sarà erogato, a cura dei Servizi Sociali, agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva. È facoltà del Comune, prima dell’erogazione del contributo, effettuare verifiche amministrative e qualora venissero riscontrate difformità totali e/o parziali della situazione reale rispetto alle dichiarazioni rilasciate o alla documentazione prodotta, si procederà a comunicare la non ammissibilità al conseguimento del beneficio. Per ogni informazione o chiarimento è possibile scrivere un’email a sociale@comune.assisi.pg.it

Foto di Danie Franco | via Unsplash

© Riproduzione riservata