Rivotorto e problemi, per la chiusura degli svincoli si attiva anche il sindaco

Rivotorto “ultima frazione del Comune” nonostante vanti tre consiglieri? Su Facebook va in scena un botta e risposta tra un cittadino e la consigliera Scilla Cavanna. E intanto il sindaco scrive ad Anas visto che ben tre svincoli sulla statale 75 “Centrale Umbra” sono chiusi al traffico, senza preavviso e senza alcuna comunicazione verso il Comune (in realtà Anas ha inviato una nota nella giornata di sabato, ndr), provocando molti disagi ai cittadini di Assisi e ai turisti che si recano in città. La motivazione attiene ai lavori sulla carreggiata relativi alle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di Assisi/Viole al km 14+950, di Rivotorto al km 13 e di Capitan Loreto.

Il sindaco Stefania Proietti ha scritto all’Anas (direzione territoriale regionale) facendo presente che all’amministrazione stanno pervenendo molte segnalazioni di disagio e che tali interventi in questo periodo, di considerevole flusso turistico, stanno creando notevoli difficoltà. Nella lettera inviata, tramite pec, il sindaco ha definito tali lavori in contemporanea “inaccettabili” e ha chiesto di ridurre con urgenza le chiusure degli svincoli per limitare i danni alla comunità.

“Comprendiamo la necessità di questi lavori di ripavimentazione – ha affermato il sindaco – ma riteniamo assurdo chiudere tre svincoli contemporaneamente e soprattutto senza preavviso e senza essere informati sul cronoprogramma dei lavori. Le segnalazioni arrivano sia dai cittadini e dalle cittadine di Assisi – anche sulle situazioni di rischio e pericolosità che derivano dagli inevitabili rallentamenti per la riduzione di corsia – che dai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra città come meta turistica e in previsione dell’alta stagione che ci avvicina ai ponti e alle festività natalizie. Il risultato è che le strade interne, a causa di questi inconvenienti, sono più affollate di sempre. Per questi motivi abbiamo scritto all’Anas con delle richieste ben precise e come città ci attendiamo risposte concrete in tempi brevi”.

Intanto via Facebook un cittadino lancia un appello ai consiglieri del posto (Fioroni,Cardinali e Cavanna), “per i problemi che hanno relegato Rivotorto,quasi ad ultima frazione del comune,con la chiusura dei svincoli Capitan Loreto,Viole,Rivotorto,il bancoposta 10 giorni che non funziona,

i marciapiedi iniziati 20 giorni fa senza un cartello descrittivo e poi tutti spariti, la rotonda della farmacia rotta per un incidente da circa un anno,

la pista ciclabile,stendiamo un velo pietoso. Rivotorto non si merita tutto questo, facciamoci sentire”, scrive il cittadino, ed è immediata la risposta della consigliera Scilla Cavanna.

“Pista ciclabile: l’ente attuatore è il Consorzio di bacino regionale cioè la Regione alla quale, sono state fatte centinaia di telefonate, il Comune si è caricato della manutenzione e del taglio dell’erba. Pertanto in questo caso si può solo sollecitare. Svincoli, ANAS non chiede il permesso e non informa il Comune, Comune che nella persona del sindaco ha scritto proprio oggi l’ennesima lettera di protesta ad Anas che ha chiuso tre svincoli. Il bancoposta è un problema delle poste….azienda privata! Ma il Comune ha più volte in passato, scritto missive per filiali chiuse e malfunzionamento. Rotonda di Rivotorto: ripristinati i segnali il manufatto è oggetto di indagine assicurativa appena conclusa mettono mano. Marciapiede: ci sono stati ritardi nella consegna dei materiali, nei prossimi giorni dovrebbero ricominciare”.

