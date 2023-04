Cure sospese, il Serafico di Assisi lancia il progetto #inAiuto. Mercoledì 19 aprile, alle 10, presso la Sala della Partecipazione, Palazzo Cesaroni (Piazza Italia, Perugia), si terrà la conferenza stampa di presentazione del ‘Progetto #inAiuto’ promosso dall’Istituto Serafico di Assisi. Il Progetto è un fondo ‘sospeso’ pronto a intervenire per dare sollievo alle famiglie delle persone con disabilità e a erogare prestazioni sanitarie ai ragazzi con disabilità grave e gravissima. Il fondo nasce per sostenere coloro che hanno più bisogno di aiuto, non solo dal punto di vista della povertà economica e sociale, ma anche per fare fronte a tutte quelle emergenze che hanno bisogno di risposte immediate.

Interverranno alla conferenza che presenta le cure sospese la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo; Paola Fioroni, Presidente dell’Osservatorio della Regione Umbria per le Persone con Disabilità; il vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Domenico Sorrentino; Claudio Ongis, promotore degli eventi benefici Charing Golf Tour e sostenitore del Serafico di Assisi.

