Meteo Assisi 11-13 marzo 2022, ancora temperature invernali e gelate notturne

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 11-13 marzo 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari affezionati lettori, fase ancora una volta avara di precipitazioni sulla nostra Umbria e ultimi due giorni a parte molto fredda per il periodo in cui ci troviamo che nulla ha di primaverile. Ci troviamo da molti giorni e da inizio mese in un contesto ventoso, freddo e asciutto ma qualche nevicata debole sui rilievi a parte di precipitazioni davvero ne abbiamo viste con il contagocce. Fine settimana in arrivo ancora una volta molto freddo, ma piogge assenti.

Vediamo le previsioni nel dettaglio assieme, per il meteo Assisi 11-13 marzo 2022 con uno sguardo anche sull’Umbria:

Venerdì: giornata nella quale vedremo attraversare il nostro cielo da velature “appanna-sole” in transito su tutto il territorio alternate a qualche passaggio nuvoloso più consistente in un contesto asciutto. Gradualmente torneranno a soffiare i venti nord-orientali molto freddi che negli ultimi due giorni si erano “presi una pausa caffè” e ci sarà da coprirsi molto bene già verso sera. Temperature sia massime che minime in calo e qualità dell’aria straordinaria!

Sabato: giornata tra sole e passaggi nuvolosi ad intermittenza in un contesto freddo. Assenza totale di precipitazioni e giornata speciale per fare lavatrici! Temperature invernali e gelate notturne, coprirsi molto bene. Ventoso per venti sostenuti da nord-est.

Domenica: giornata quasi speculare al sabato con poche sostanziali variazioni. Sempre contesto asciuttissimo, ventilazione in attenuazione rispetto agli altri 2 giorni ma ci sarà sempre da coprirsi bene perchè farà piuttosto freddo. Leggera ripresa termica nelle ore centrali del giorno. Qualità dell’aria che resta straordinaria!

Breve anticipazione sul tempo di inizio settimana come sempre prima di congedarmi con voi che vedrà un ritorno (grazie alla cessazione dei venti da nord-est ed alla rotazione degli stessi dai quadranti occidentali) ad un clima più primaverile con temperature di giorno assai gradevoli ed anche con temperature notturne meno fredde.

