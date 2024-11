Diritti umani, ad Assisi corso di formazione per insegnare pace e inclusione

In occasione del 79esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, avvenuta il 24 ottobre del 1945, il Comune di Assisi rilancia e rafforza il proprio impegno a favore della pace e dell’unione tra popoli e culture, promuovendo un corso un corso di formazione in diritti umani. L’iniziativa si terrà dal 25 al 28 novembre prossimi, nel Palazzo Comunale di Assisi. È organizzata dalla SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale – Associazione italiana per le Nazioni Unite), che proprio nel 2024 compie 80 anni, d’intesa con l’Ufficio ONU UNESCO Sostegno Nazioni Unite del Comune di Assisi, che è stato istituito nel 1999 e che celebra il venticinquesimo anno di attività all’insegna della cooperazione internazionale. Segno visibile di tale servizio è la bandiera dell’ONU esposta tutto l’anno sulla facciata di Palazzo San Nicolò, edificio comunale in piazza del Comune, sede del suddetto ufficio.

Il corso d’intitola “Insegnare i diritti umani” e mira ad offrire, attraverso l’analisi degli strumenti internazionali, risposte concrete in termini di contenuti e di metodi per la diffusione della cultura dei diritti umani, in particolare tra i giovani. È rivolto a formatori, insegnanti, operatori del volontariato, educatori professionali e a tutti i giovani interessati a operare nella promozione dei diritti umani. Le lezioni si svolgeranno secondo i seguenti orari: lunedì 25 novembre dalle 14.00 alle 17.30; martedì 26 e mercoledì 27 novembre dalle 9.30 alle 17.00; giovedì 28 novembre dalle 9.30 alle 13.00. La frequenza del corso è gratuita, è prevista una quota di adesione che sarà devoluta in beneficenza a favore di iniziative di solidarietà. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 17 novembre, compilando gli appositi moduli richiesti sul sito del SIOI (www.sioi.org).

L’Amministrazione comunale di Assisi, nel celebrare la Giornata mondiale delle Nazioni Unite (ONU) in questo momento storico difficile segnato da venti guerra e lacerazioni internazionali, rinnova il proprio appello per la cooperazione internazionale, la pace, la difesa dei diritti umani. Nel segno di San Francesco e all’insegna di quello “spirito di Assisi” in grado di unire persone di differenti culture politiche e diverse fedi religiose, l’auspicio è che si arrivi presto a una pacifica e diplomatica risoluzione dei conflitti in atto. In un momento storico difficile, segnato da venti guerra e lacerazioni internazionali, anche attraverso tale iniziativa, l’Amministrazione comunale di Assisi rinnova il proprio impegno per la cooperazione internazionale, la pace, la difesa dei diritti umani, auspicando un’ampia partecipazione all’incontro formativo, al quale interverranno relatori di grande rilievo.

