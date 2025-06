Disabilità, il modello-Serafico approda all’Onu

(Flavia Pagliochini) Dall’Umbria a New York con un messaggio chiaro: anche per chi vive con una disabilità complessa la qualità della vita non può essere un privilegio ma deve essere un diritto. Una delegazione dell’Istituto Serafico di Assisi, già tra i protagonisti del G7 Inclusione e Disabilità svoltosi ad Assisi, parteciperà da oggi (10 giugno, ndr) e fino al 12 giugno alla 18ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (COSP18), in programma al Palazzo di Vetro. L’invito arriva dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha voluto coinvolgere il Serafico nel side-event dedicato al tema ‘Il diritto a una vita piena e partecipata’ per portare all’Onu un’esperienza concreta e già attiva in Italia, in linea con i principi introdotti dalla recente riforma della disabilità. Il Serafico fin da subito ha messo in pratica i principi della Legge 227/2021 – la cosiddetta ‘Legge Delega sulla Disabilità’ e il successivo D.Lgs 62/2024. La riforma chiede un cambio radicale di paradigma: non più interventi standardizzati o centrati esclusivamente su una determinata patologia, ma percorsi cuciti intorno alla persona, ai suoi desideri, alle sue possibilità di relazione e di crescita. Il tempo ricreativo – come prevede la stessa legge – è parte integrante di questo processo, perché è proprio nel tempo libero che si sperimenta la libertà, si costruiscono relazioni, si attiva la partecipazione.

Nello specifico la rappresentanza della struttura assisana – tra cui Luca e Savino, due ragazzi non vedenti con disabilità complesse – racconterà del ‘Progetto di vita’ e illustrerà non un’idea astratta, ma una prassi già in atto: percorsi personalizzati che mettono la persona al centro, valorizzando ogni possibilità, ogni espressione e ogni scelta. Anche le più piccole. Al Serafico, infatti, il tempo ricreativo non è riempitivo, ma trasformativo: non si tratta solo di ‘fare qualcosa’, ma di costruire identità, autonomia, senso. Uno degli esempi più forti che il Serafico porterà oltreoceano è il suo laboratorio di ceramica: uno spazio in cui l’argilla diventa strumento per allenare le abilità motorie, sensoriali e comunicative, ma anche e soprattutto per esercitare il diritto di scegliere. Scegliere un colore, una forma o un gesto sono piccoli atti, sì, ma che per ragazzi e ragazze con disabilità gravi rappresentano conquiste reali, tappe fondamentali di autodeterminazione. “Quando diciamo che al Serafico ogni persona è protagonista della propria vita – spiega Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto – intendiamo proprio questo: costruire contesti in cui si possa scegliere, provare e anche sbagliare. Perché solo sperimentando si impara a vivere davvero. E troppo spesso, per paura o per rigidità, alle persone con disabilità queste opportunità vengono negate”. Di Maolo sottolinea come “la presenza nella delegazione di due ragazzi del Serafico è parte integrante del nostro messaggio, proprio perché anche chi comunica in modo diverso ha il diritto a essere incluso, rappresentato e protagonista”.

Il modello-Serafico si basa infatti su una visione multidimensionale della persona ispirata alla teoria della ‘Qualità della Vita’ elaborata da Robert Schalock: benessere fisico e psicologico, relazioni, inclusione, diritto alla partecipazione e alla scelta. Una visione che oggi viene riconosciuta a livello internazionale come punto di riferimento per politiche innovative e inclusive. La partecipazione alla COSP18 segna infatti un passaggio importante: dimostra che in Italia esistono realtà capaci di dare forma concreta ai principi della Convenzione Onu, traducendo le leggi in percorsi reali e quotidiani. Esperienze che non si limitano a garantire assistenza, ma che costruiscono possibilità, futuro e soprattutto dignità per chi vive con disabilità complesse. Con il Serafico l’Italia porterà all’Onu una prospettiva concreta, centrata sulla persona e costruita ogni giorno attraverso il supporto alle famiglie da parte di operatori, educatori e terapisti. E racconterà il suo ‘laboratorio’. Non solo quello di ceramica: un laboratorio di cittadinanza, di autonomia, di umanità.

