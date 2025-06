Varata la giunta di Valter Stoppini: i nomi e le deleghe (foto e video)

A quindici giorni dalle elezioni amministrative svelata la giunta di Valter Stoppini sindaco che, fatti salvi il primo cittadino e Fabrizio Leggio, vede tutte donne. Un mix di preferenze, competenze ma senza il rappresentante angelano di cui si farà carico l’intera giunta anche se nelle deleghe entra la rappresentanza al Palio del Cupolone. A Valter Stoppini sindaco le deleghe alla Polizia Locale, manutenzioni e servizi operativi, sicurezza e legalità, personale e organizzazione uffici, servizi demografici, rapporti con le frazioni, Calendimaggio e Palio del Cupolone, rapporti con le basiliche Papali e centri religiosi, Centenario 2026, comunicazione e Protezione Civile. (Continia dopo il vidro)

Promosse ad assessore sono infatti Veronica Cavallucci (Assisi Domani, vicesindaco con delega confermata alla cultura, mobilità, parcheggi e P.U.M.S., biblioteche, alta formazione e rapporti con Università, sport, associazioni e Pro loco, volontariato, energia e sviluppo sostenibile, urbanistica ed edilizia, edilizia scolastica, innovazione digitale e sistemi informativi, pari opportunità, ambiente e rifiuti), Scilla Cavanna (Assisi Civica, attività produttive e commercio, agricoltura, farmacia comunale, residenze servite e protette, patrimonio, art bonus e sostegno del patrimonio culturale, scuola e politiche educative e giovanili, Parco del Subasio), Donatella Casciarri (Pd, con delega al bilancio, tributi, rapporti con le partecipate, programmazione e controllo di gestione, politiche e valorizzazione del centro storico), Francesca Corazzi (Pd, deleghe alla politiche sociali della famiglia, inclusione e cooperazione sociale, ai lavori pubblici, politiche del lavoro, Digipass, edilizia residenziale pubblica, politiche in materia sanitaria, ed anche ospedale di Assisi) e come detto Fabrizio Leggio (politiche turistiche, gemellaggi e patti di amicizia UNESCO e ONU, marketing e promozione del territorio, fondi Europei e cooperazione internazionale, aeroporto e società partecipata, secondo dei non eletti per i Progressisti per Assisi).

A Valter Stoppini per Assisi, secondo partito più votato della coalizione e non rappresentato in giunta, andrà probabilmente la presidenza del consiglio. Che però ad Assisi è sempre stata, negli ultimi due anni, un thriller più avvincente delle elezioni.

Questo il nuovo consiglio: Paolo Lupattelli, Paolo Mirti e Renzo Totori (Partito Democratico), mentre per Assisi Domani ci sono Nico Perini e Sonia Gaudenzi, per Valter Stoppini per Assisi Cristina Susta, Annalisa Rossi e Andrea Bertolini; Assisi Civica entra Luigi Bastianini e i Progressisti per Assisi vedono eletto Adil Zaoin. Per Eolo Cicogna, oltre allo stesso candidato sindaco, entrano in consiglio Serena Morosi e Daniele Martellini (FdI), Ivano Bocchini per Assisi al Centro, Francesco Fasulo per Forza Italia e Giancarlo Cavallucci per la civica Eolo Cicogna sindaco.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

© Riproduzione riservata