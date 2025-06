Giunta Stoppini, le reazioni: la soddisfazione del Patto Civico e di Rifondazione

Giunta Stoppini, le prime reazioni sono tutte della maggioranza: la soddisfazione del Patto Civico e di Rifondazione

Il Patto Civico di Assisi esprime soddisfazione per la giunta Stoppini a cui, augurando buon lavoro, ribadisce pieno sostegno per la scelta dei ruoli di vicesindaco affidato a Veronica Cavallucci e di assessore a Scilla Cavanna, le due ‘lady preferenze’ delle liste Assisi Domani e Assisi Civica nelle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Il Patto Civico, con le liste Assisi Domani e Assisi Civica, continua il suo percorso politico e amministrativo a fianco e a sostegno del sindaco Stoppini nel governo della Città Serafica, grazie all’ottimo successo elettorale che lo ha posto intorno al 20 per cento dei consensi dimostrando di essere determinante come forza elettorale per la fiducia nuovamente riposta dai cittadini assisani in squadre di assoluta competenza e visione, che saranno pronte e capaci ad assicurare un ottimo governo alla città in questi anni di importanza storica! Al posto del vicesindaco Veronica Cavallucci e dell’assessore Scilla Cavanna entrano a far parte del consiglio comunale i consiglieri Sonia Gaudenzi di Assisi Domani e Luigi Bastianini di Assisi Civica.

“Il Patto Civico si complimenta anche con loro che, insieme a Nico Perini e agli altri consiglieri eletti, sapranno amministrare con visione e lungimiranza. Il Patto Civico si congratula inoltre con il sindaco Stoppini per aver scelto nella sua squadra ben 4 donne su 5 assessori, una scelta che tiene conto delle qualità e delle competenze, del risultato elettorale ma anche della continuità con i quasi nove anni di governo guidati dall’attuale presidente della Regione Stefania Proietti. Siamo sicuri – si legge nella nota – che questa amministrazione assicurerà all’amata Assisi, un buon governo in continuità con la precedente amministrazione, tenendo sempre presente l’interesse generale della comunità assisana e avendo come unica bussola il bene comune. La componente civica che ha fatto la differenza per la vittoria di Stoppini continuerà a mantenere fede all’impegno con gli elettori e lo farà tutti i giorni con Veronica Cavallucci e Scilla Cavanna ma anche con tutti gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze, che si sono impegnati nella campagna elettorale e sono scesi in campo per assicurare ad Assisi un buon governo da qui al 2030. Con gratitudine e con la ferma volontà di andare avanti insieme, buon lavoro a questa bellissima squadra!”.

Auguri e soddisfazione per la giunta Stoppini anche dal circolo Peppino Impastato PRC di Assisi che “esprime i propri complimenti per la nascita della prima giunta Stoppini dopo solo 15 giorni dalla tornata elettorale facendo vedere la forza e la coesione della coalizione.

Augura un buon lavoro al neo Assessore, espressione della Lista di cui facciamo parte, e alle neo Assessore. Le sfide che ci aspettano sono tante ed importanti, c’è da continuare il lavoro finora svolto ma anche da innovare. Diamo pertanto fin da subito la nostra disponibilità per una collaborazione fattiva e positiva affinché tutti gli obiettivi del Programma siano realizzati in modo da concretizzare al meglio il patto con gli/le elettori ed elettrici stipulato attraverso le elezioni comunali”.

