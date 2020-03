Festa degli Angeli, partita una raccolta per sostenere l’ospedale di Perugia

La Festa degli Angeli scende in campo contro il coronavirus e per sostenere l’ospedale di Perugia. “In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente”, si legge nel sito ufficiale della manifestazione.

“Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare in modo concreto l’ospedale regionale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. La Festa degli Angeli, in un momento di emergenza come quella che stiamo affrontando oggi, ha attivato una raccolta fondi a sostegno dei medici, infermieri e personale ospedaliero che stanno svolgendo tutto ciò che in loro potere, donando dispositivi professionali per la protezione individuale e di apparecchiature medico sanitari necessari per la cura dei contagiati dal virus”.

“Facciamo la nostra parte: aiutiamoli con un piccolo contributo. La donazione minima è 5 €. Tutte le cifre sono importanti”. Per donare si può seguire questo link.

La Festa degli Angeli è nata nel 2011 dopo la morte prematura di tre piccoli amici: Alessandro, Gabriele ed Emanuele. In circostanze diverse questi nostri piccoli “angeli” hanno compiuto il loro transito da questo mondo al cielo lasciando un grande vuoto nel cuore dei loro genitori e di tanti amici.