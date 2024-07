Il Giunco, a Bastia Umbra sostegno e tante attività per disabili e anziani (intervista video)

(Intervista di Stefano Berti, articolo di Agnese Paparelli) Il Giunco, l’associazione di genitori e amici dei disabili, opera da anni nel territorio. Nei giorni scorsi la redazione di Assisi News è stata ospite della presidente Rosella Aristei e dei suoi collaboratori presso la Casa di Jonathan per conoscere la struttura, le attività e i progetti futuri che l’associazione offre alle persone anziane e con disabilità. Tutto è finalizzato per far crescere i ragazzi e le ragazze, dando forza alle loro potenzialità, rafforzando la loro personalità, sostenendo la loro crescita continua; ciò nell’ottica che ognuno può sempre conquistare qualcosa, per stare meglio con se stesso e con gli altri. (Continua dopo il video)



“Sono presidente dell’associazione da quasi trent’anni – ha detto Rosella Aristei – è difficile trovare altre persone che si prendono certi oneri. Con piacere sono subentrata ad un’altra presidente nel 1997 e ho preso su di me questo incarico quando l’associazione non aveva ancora la Casa di Jonathan. Era solo Il Giunto, genitori e amici dei disabili, con un significato ben preciso perché il giunco è quella pianta che sta lungo i nostri fiumi che si flette ma non si rompe, si intreccia ed è un simbolo importante delle relazioni che si possono creare senza guastare ma anzi aggiungendo. Siamo un gruppo di genitori che hanno ragazze e ragazzi con problemi di disabilità e altri come me che hanno deciso di spendere le proprie energie e il proprio tempo per gli altri”.

“Ho con me uno staff, che è il mio direttivo, e altri soci che appartengono all’associazione – ha sottolineato la presidente de Il Giunco – In questo momento abbiamo anche amici e amiche che collaborano con le nostre attività perché la nostra associazione da subito è connotata con esperienze aperte”.

“All’inizio l’associazione Il Giunco si occupava di ragazzi e genitori che dovevano affrontare la gestione della disabilità e si facevano tante attività – ha raccontato ancora Rosella Aristei – Successivamente con la casa l’intero gruppo si è indirizzato verso scelte precise con progetti importanti e numerose attività”. “Abbiamo messo la prima pietra – ha spiegato la presidente Aristei – su terra di altri. Non era terra nostra ma il proprietario del terreno in fiducia ci ha dato la possibilità di costruire la Casa che ora si trova in località XXV aprile di Bastia Umbra in un punto bellissimo accanto al parco, vicino alla stazione e con accanto la superstrada. Un luogo servito da tante opportunità ma che, senza il cuore nostro e dei tanti cittadini, imprenditori, commercianti, pensionati che hanno dato tanto per noi, non sarebbe stato realizzato. Questa casa è nata grazie al contributo di tanti”.

Come ha ricordato la presidente, lo staff de Il Giunco è numeroso. “È un piacere poter aiutare gli altri in qualsiasi attività – ha detto la vicepresidente Ilia Biagioni – è un piacere fare del volontariato a chi ha più bisogno di noi. Insieme a Rosella seguiamo queste attività e vediamo giorno dopo giorno i numerosi risultati. Sia gli anziani sia i ragazzi le svolgono con piacere. È un impegno che si sopporta bene perché fatto con il cuore. Chi fa volontariato nella Casa di Jonathan ci mette il cuore e si aiuta gli uni con gli altri per il bene dei vari ospiti”.

“Per me non è impegnativa – ha commentato l’operatrice Lena – perché lo faccio proprio con passione. Sono sempre qua: prima con il progetto degli anziani e poi con il progetto dei disabili. Questa è la mia seconda casa. Mi sono ritrovata in un mondo nuovo che per me è stato una scoperta. Sono sempre al loro fianco prima che arrivi la mia collega Paola”.

“Devo ricordare un progetto importante – ha poi concluso la presidente Rosella Aristei – qui prenderà sede un’associazione nuova ‘Piantamola’ con il professor Loschi, un esperto di erbe campagnole e di funghi, con cui collaboro da un po’. Questo sacchetto contiene rosmarino coltivato da noi, essiccato da lui che gli anziani hanno confezionato e che accompagnerà i nostri oggetti. Il giardino diventerà una parte integrante quindi anche di progetti futuri”.

(L’associazione è uno degli sponsor-inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

