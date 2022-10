Il viaggio del Persano, l’iniziativa dedicata alla salute mentale fa tappa anche ad Assisi

Un progetto itinerante di sensibilizzazione e innovazione sul tema della salute mentale, promosso da ECOS e realizzato, in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello, grazie anche alla Fondazione Terzo Pilastro. Fa tappa anche ad Assisi, il 31 ottobre alle 11 nella Basilica di San Francesco, il Viaggio del Persano, un viaggio a cavallo attraverso i servizi e le comunità terapeutiche e socio educative di 7 regioni Italiane per promuovere le tematiche e la tutela della salute mentale. Quasi 1.200 Km simbolici per rievocare quella legge 180 del 13 maggio 1978, la Legge Basaglia, che aboliva i manicomi in Italia.

Dal Real sito di Carditello fino alla statua di Marco Cavallo nel parco di San Giovanni a Trieste, simbolo della legge Basaglia, il cavaliere australiano Sam AULD in sella ad Esso, il cavallo della razza Governativa di Persano, sta conducendo un viaggio alla riscoperta concreta del pensiero Basagliano per la promozione delle attività integrate di supporto, complementari al trattamento farmacologico e psicologico, e allo stimolo per la concreta partecipazione della società civile al sostegno del disagio mentale.

Ogni sera Esso e Sam, i protagonisti del Viaggio del Persano saranno ospiti dei servizi e delle comunità per la salute mentale, ma anche di famiglie, centri ippici o semplici rifugi che gli consentiranno di riposare e ripartire il giorno successivo per continuare il suo viaggio. “In questo viaggio – concludono gli organizzatori – ognuno può fare una buona azione o prendere un impegno per la tutela della salute mentale, perché se la malattia mentale è della psichiatria, la salute mentale è di tutti”.

