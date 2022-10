Nasce Assisi News su e giù, la rubrica dedicata al meglio/peggio della settimana

Sulla pagina Facebook di Assisi News il lunedì mattina la settimana si apre con un riassunto 'best of' della precedente

Una rubrica con il meglio e il peggio della settimana per quanto riguarda tutto il territorio di Assisi e non solo, per descrivere con una semplice infografica il bello e il brutto raccontato nel gruppo editoriale Assisi News. Nasce Assisi News su e giù, una nuova iniziativa che ogni lunedì, su Facebook, proporrà il meglio e il peggio, a giudizio della redazione, della settimana appena passata.

Un modo per ricordare al lettore le notizie migliori o peggiori, ciò che funziona e quello che non va, le iniziative top e i momenti flop dei sette giorni precedenti. Un modo per valorizzare quello che di bello c’è nel comprensorio, ma anche quello che non funziona, le vittorie e le sconfitte degli atleti e delle squadre locali, per essere di stimolo o di ‘critica’ in maniera costruttiva come sempre abbiamo fatto.

Assisi News su e giù si affianca alla rubrica sagre e manifestazioni per gli eventi del territorio poi evolutasi in Assisi Eventi, alla finestra sulle farmacie aperte ad Assisi/Bastia/Bettona/Cannara e in Umbria, la pagina per gli animali smarriti e la rubrica meteo curata da Luca Tiberti, laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia nel 2010 all’Università di Bologna, originario di Foligno e residente a Santa Maria degli Angeli. Da non dimenticare infine la rubrica ricette e la sezione buone notizie.

