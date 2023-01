Info day 2023, tornano gli appuntamenti per avvicinare i cittadini al mondo digitale

Tornano gli Info day 2023 del Digipass di Assisi (Palazzo del Capitano del Perdono, Piazza Garibaldi, S. Maria degli Angeli) per avvicinare i cittadini agli strumenti digitali con incontri di formazione e informazione. Il primo è programmato per mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17:00 per mostrare il funzionamento e le modalità di utilizzo della piattaforma del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni Online”. L’uso della piattaforma è obbligatorio per chi iscrive i figli al 1° anno della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

La piattaforma apre alle iscrizioni dal 9 gennaio 2023 dalle ore 8:00 e rimane utilizzabile fino al giorno 30 gennaio 2023 alle ore 20:00, per permettere a tutti di compilare autonomamente, e quando si vuole, la domanda. Per accedere al servizio è necessario utilizzare SPID, CIE o eIDAS. Dal 19 dicembre è già attiva la possibilità, per il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, di richiedere l’abilitazione sul portale in modo da effettuare poi l’iscrizione del minore. Durante l’evento sarà possibile seguire passo passo la procedura sul portare e fare domande in caso di dubbi.

Il primo Info Day 2023 è organizzato dal Digipass di Assisi, servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). Saranno organizzati altri eventi simili: il prossimo INFO DAY in programma è fissato per il 10 marzo e si parlerà delle possibilità e dei doveri per i cittadini riguardo i documenti di identità e il digitale. A causa del numero limitato di posti è richiesta la registrazione, da effettuare telefonando al numero 075 813 8448 o mandando una mail a [email protected]

