Santa Maria degli Angeli perde uno dei suoi storici locali: addio alla Pizzeria Ciccio

Dopo 46 anni, di cui tredici a Bastia in Piazza Mazzini, e ventitre in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, la Pizzeria Ciccio ha chiuso i battenti.

È stata la creatura di Feliciano (Luciano) Borrini che, dopo averla fatta nascere a Bastia, nel 1989 ha visto il trasferimento a Santa Maria Degli Angeli e il subentro in proprietà del genero, Riccardo Laurenzi, e successivamente del nipote Michael nel 2003. “Mio padre è andato in pensione – fa sapere il giovane Michael cui spetta la dolorosa decisione di sospendere la pizzeria Ciccio, un punto caldo e saporito della cittadina di Santa Maria – e, rimasto da solo, ho verificato che non è semplice proseguire. Il problema più grande, sperimentato di persona, sta nella difficoltà di reperire un pizzaiolo esperto e volenteroso. Siamo stati un tassello della vita angelana, per i più giovani studenti e per i tanti che, in quell’ampio nostro locale, hanno trascorso anche ore serene di amichevole relax. Amici angelani, ci avete scelto per anni e noi, onorati, crediamo di avervi servito al meglio con la nostra produzione giornaliera, facendo “lievitare” farina e passione. Con animo grato ci congediamo non senza commozione, ma con l’orgoglio di chi ha lavorato da buio a buio, con onestà. Al termine della nostra storia imprenditoriale, seppure piccola ma lunga, il pensiero corre a mio nonno Feliciano, per tutti l’indimenticabile “Ciccio”, a mio padre Riccardo, alle collaboratrici Elena, Noemi, Chiara, Patrizia, e a tutti i cittadini che ci hanno consentito il grande dono del lavoro”.

