Area ristoro del Pincio: grande festa per la riapertura il 7 giugno

(Flavia Pagliochini) Sarà una grande festa di popolo quella del 7 giugno alle 16.30 per la riapertura dell’area ristoro del Pincio curata dall’associazione Next, grazie anche al contributo dei cittadini – 6.495 euro raccolti con il crowdfunding; serviranno per gli impianti audio, gli arredamenti per lo spazio esterno, la ristrutturazione del chiosco, l’applicazione interna di impianti idonei all’attivitá da bar, allestimenti e decorazioni varie – della Pappalardo srl che ha fornito gli arredi, e del Comitato Civico.

Dopo una prima settimana solo con orario pomeridiano, da metà giugno il bar sarà aperto dalle 11 di mattina e fino a tarda sera (l’idea è tutti i giorni, anche se l’orario verrà modulato anche in base all’affluenza), grazie all’impegno dell’associazione Next, una cinquantina di ragazzi di tutto il territorio ‘raggruppatisi’ nell’aprile del 2024. “All’inaugurazione saranno presenti sia il sindaco Valter Stoppini che la presidente Stefania Proietti”, anticipano i gestori, “ma speriamo ci siano soprattutto tantissimi cittadini: il Pincio è infatti aperto a tutti, ma speriamo sia frequentato in primis dagli assisani: e sin da ora diciamo che siamo aperti alle collaborazioni anche con associazioni per creare sinergie e realizzare eventi. Siamo già stati contattati da diverse band, per esempio, che si ‘appoggeranno’ al punto ristoro per i loro eventi”.

Come noto nei giorni scorsi la giunta aveva approvato la richiesta di Next di poter gestire l’area ristoro del Pincio, il popolare chiosco e la zona circostante: un passaggio fondamentale per un’ulteriore rinascita del parco. Il chiosco permetterà di gestire i servizi base, come bar e bagni, essenziali per visitatori ed eventi socio culturali di cui questi giovani saranno protagonisti. Possibile inoltre seguire la pagina del Pincio Assisi attiva per il momento su Instagram.

