Maglierie Lu-is in campo contro il Covid-19: a Rivotorto si producono mascherine

Anche Lu-is converte la produzione e da ora in aventi realizzerà mascherine per l’emergenza Covid-19. L’azienda Maglierie Lu-is srl ha le sue radici ad Assisi, nel cuore dell’Umbria e nasce come estensione dell’attività artigianale di famiglia, avviata da oltre 60 anni dall’intraprendenza di Giuseppa Turrioni che alla veneranda età di 90 anni realizza tuttora splendide tele a punto francescano.

L’attività di maglieria e confezione si sviluppa pian piano trasformandosi secondo le esigenze di mercato sotto la direzione del figlio Quartino Filippucci e successivamente grazie alla terza generazione rappresentata dalla nipote Isabel Filippucci. La mission aziendale è la creazione di capi e maglieria sartoriale di pregio mescolando tradizione ed innovazione con l’utilizzo di macchinari di ultima generazione abbinato all’esperienza di maestranze specializzate. Maglierie Lu-is srl gestisce inoltre il punto vendita Gattinoni a Rivotorto di Assisi, storico marchio di abbigliamento italiano femminile ma che negli ultimi anni si è rivolto anche al pubblico maschile.

“In questo momento così difficile ed in attesa di tornare a fare quello per cui siamo nati – dicono dalla Lu-is – abbiamo quindi deciso di riconvertire la nostra produzione mettendo in campo tutte le nostre risorse per contribuire fattivamente all’emergenza Covid-19 che ha scosso nel profondo le nostre vite e sta lacerando il tessuto economico e commerciale italiano; per rendere un servizio al nostro territorio ed ai nostri concittadini stiamo producendo mascherine monouso in TNT doppio strato in 100% polipropilene filtrante, non irritante e certificato OEKO- TEX, secondo quanto previsto dall’art. 16 c.2 DL 18/20. Le mascherine sono disponibili in pacchi da 10-20-50 pz e costituiscono un valido aiuto nel contrastare il diffondersi del virus; molte sono state già donate ad Istituti ed Enti territoriali e verranno ancora donate ad altre realtà sperando – concludono da Maglierie Lu-is srl – con ciò di rendere un ulteriore servizio alla comunità”.

Per ulteriori informazioni, possibile chiamare lo 075/8065498.