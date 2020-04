Coronavirus ad Assisi, 30 casi positivi: ammalate anche delle suore

Sono 30 i casi positivi al coronavirus ad Assisi, quattro in più rispetto a ieri. È quanto annuncia. il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto la consueta comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria competente. Dei 30 colpiti dal Covid-19 (coronavirus), una persona risulta guarita, 5 ricoverati e 24 in isolamento domiciliare.

Secondo la Nazione Umbria in edicola ieri, alcune delle persone positive al coronavirus ad Assisi sono religiose di un monastero della zona. Hanno 30, 57, 72 e 82 anni. Una di loro è ricoverata all’ospedale di Foligno mentre per le altre, che comunque starebbero bene, il sindaco, Stefania Proietti, ha firmato le ordinanze per l’isolamento obbligatorio all’interno del convento. Due le possibili ‘strade’ del contagio al vaglio dell’Asl: la presenza di un prete francese, loro ospite, a inizio marzo. Ma il religioso, ora rientrato in Francia, non sarebbero positivo. Una delle suore a fine febbraio, inoltre, si era sottoposta a visite mediche all’ospedale di Foligno che potrebbe rappresentare un’altra strada di ingresso del Covid19 in convento

Il sindaco, oltre a esprimere vicinanza alle persone positive al coronavirus ad Assisi che sono costrette a convivere con il virus e ai loro familiari, insiste con l’invito a tutti i cittadini a non muoversi, se non per motivi inderogabili: “Non uscite da casa se non per motivi inderogabili ma quando si esce bisogna assolutamente coprirsi la bocca e il naso, con mascherine o anche con sciarpe e foulard, e indossare i guanti, mantenendo sempre la giusta distanza con le altre persone”.

“Solo osservando le misure imposte – aggiunge il sindaco – è possibile contenere la diffusione della pandemia che sta mietendo migliaia di vittime nel nostro Paese. Rispettiamo inoltre in modo stringente le misure igienico-sanitarie, lavandoci sempre le mani e utilizzando il disinfettante per le superfici”. Il sindaco ripete per l’ennesima volta che “non bisogna assolutamente abbassare la guardia, il contagio è dietro l’angolo, dobbiamo contenere la diffusione del virus e dobbiamo farlo tutti insieme. Insieme ce la faremo!”.

Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 7 aprile, 1263 persone (+ 10 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al coronavirus in Umbria, di cui 933 in provincia di Perugia (+ 4 rispetto a ieri) e 288 in quella di Terni (+ 4 rispetto a ieri). Dei 1263 positivi 42 sono di fuori regione (+2). I guariti sono 89 (+ 5 rispetto a ieri), di cui 67 provincia di Perugia (+ 4rispetto a ieri) e 22 in quella di Terni (+ 1). Risultano 279 clinicamente guariti* (+26), di cui 204 residenti nella provincia di Perugia (+27) e 75 (-1) in quella di Terni. I deceduti a causa del coronavirus in Umbria sono 49 (+ 5 rispetto a ieri): 28 (+3) residenti nella provincia di Perugia e 17(+2) in quella di Terni, 4 di fuori regione.