Neo amico mio 2023, successo per l’iniziativa di prevenzione gratuita

Grande successo per la campagna “Neo Amico Mio 2023”, svoltasi lo scorso sabato 25 febbraio, un’importantissima iniziativa dell’AUCC per la prevenzione con lo screening della pelle.

Il servizio è stato realizzato negli ambulatori dell’Ospedale di Assisi, a cura dei dottori dermatologi Giulio Franceschini e Chiara Franceschini, con la collaborazione delle volontarie dell’Aucc Assisi e del Rotary Club di Assisi, “a cui – si legge in una nota dell’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro – desideriamo esprimere un sentito ringraziamento per il tempo dedicato e l’impegno profuso. Sono stati moltissimi i cittadini che hanno deciso di sottoporsi all’esame”.

Il tumore della pelle è una tipologia particolarmente aggressiva che fa registrare, ogni anno, in Italia, 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e nel 20 per cento dei casi anche in soggetti tra i 15 e i 39 anni di età. “La prevenzione è un fattore chiave per intervenire tempestivamente”, spiega il dottor Giulio Franceschini che ricorda l’importanza della prevenzione del tumore della pelle, al pari di quello al seno, o all’intestino. “I nei pericolosi sono quelli con colore molto scuro, con una forma molto irregolare e che si sviluppano in poco tempo. Un neo omogeneo, tutto di un colore tranquillo che non si è modificato nel tempo non desta preoccupazione. Ma occorre sempre fare una mappa dei nei”.

Nella stessa giornata di Neo Amico Mio 2023 si è svolto anche il Carnevalone AUCC, che contribuisce al mantenimento dei servizi offerti ai pazienti

oncologici, in formula completamente gratuita, con l’ambulatorio di riabilitazione fisioterapica e quello di psico-oncologia, a tuttoggi attivi e funzionanti all’Ospedale di Assisi.

“Neo Amico Mio e Carnevalone – conclude l’Aucc – hanno generato quel meraviglioso entusiasmo che fa nascere il desiderio di diventare volontari e proprio in questi giorni si sono avvicinati alla nostra associazione nuovi giovani volontari, nuova linfa per dare energia e impulso a tutto il nutrito programma di attività che porteremo avanti, perché tanto è stato fatto e tanto ancora si può fare, insieme, unendo le forze, a sostegno di chi è segnato dal disagio, dalla sofferenza e ha bisogno del nostro aiuto fraterno”.

