Punto Rosa: con la nuova auto un aiuto concreto per le pazienti

Un mezzo finanziato grazie ad alcuni sponsor e alle raccolte fondi che servirà per chi ha familiari in difficoltà con gli spostamenti

Nuova auto per il Punto Rosa, un aiuto concreto per le pazienti i cui familiari hanno difficoltà con gli spostamenti. L’Associazione, da più di 15 anni sostiene donne operate al seno. Le attività mirano a supportare le pazienti che necessitano di cure specifiche e percorsi riabilitativi. In tante iniziative che sono state proposte per raccogliere fondi e per sensibilizzare ed informare, si è vista la generosità e l’ attenzione di molti verso i problemi delle donne con tumore al seno che, purtroppo, sono sempre più in aumento.

Ultimamente, grazie al supporto finanziario di alcuni, è stato possibile acquistare un’auto per accompagnare le pazienti a visite, controlli e terapie presso ospedali e centri specializzati di loro riferimento. Il Punto Rosa ringrazia, pertanto: “Marchi auto per la gentile accoglienza e grande generosità.

Asterisco pubblicità per la stampa e l’applicazione gratuita sull’auto, dei loghi dell’ Associazione. Tosti Noleggio per il generoso sostegno. Forini Spa, sempre vicina ai nostri intenti; Buini legnami, presente in ogni iniziativa; Assisi Runners, con cui, da alcuni anni, si sono stretti forti legami di piacevole collaborazione. I Cantori di Assisi, con cui collaboriamo da cinque anni e che ci onorano della loro presenza e ci sostengono nei nostri eventi per raccolta fondi. E ancora grazie all’ azienda EmmeGi Srl di Mauro Covarelli che con la sua costante presenza e con anche quella delle sue dipendenti supporta ogni iniziativa dell’ Associazione Punto Rosa in maniera fattiva, sempre con sguardo attento alle nostre particolari esigenze”.

“In una società dove tanti valori sembrano venire meno – conclude la nota – le farfalle tutte del Punto Rosa sentitamente ringraziano per la solidarietà ricevuta, a dimostrazione che c’è chi crede e sceglie ancora di seminare tanto bene in questo mondo! GRAZIE”.

© Riproduzione riservata