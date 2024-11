Stefano Venarucci è il nuovo presidente dell’Ente Calendimaggio

È Stefano Venarucci il nuovo presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio. Sarà lui a guidare la festa di Assisi, mentre Paola Bastianini diventa vicepresidente e Lucilla Locchi entra in qualità di delegata della Città di Assisi; una scelta condivisa dall’amministrazione comunale e ovviamente da Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra.

Assisano, 46 anni, Stefano Venarucci è attore e regista, ma anche organizzatore di eventi. La sua attività spazia anche nel teatro (collabora con il Piccolo teatro del Bordone e con Tieffeu, il Teatro di figura umbro) e in corsi utili per fiction. Ha inoltre ricoperto l’incarico di regista e direttore artistico nel Palio di Isola Dovarese a Cremona, di “Non solo Medioevo” ad Assisi e del parco della Città della Domenica a Perugia. È inoltre stato regista del Premio speciale all’interno del Palio di Nocera e della manifestazione Acqua Rocchetta notte blu nel 2017, a Gualdo Tadino, nonché direttore artistico di Perugia 1416.

Stefano Venarucci, una lunga esperienza nel Calendimaggio, prende il posto del dimissionario Marco Tarquinio che ha lasciato la carica circa un mese fa esprimendo “tutto il suo rammarico di non poter proseguire nell’impegno, che lascio a causa dei tanti impegni pubblici, oltre all’attuale, prestigiosa ed impegnativa condizione di parlamentare europeo, acquisita dopo le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024”. Nel ringraziare tutti, l’auspicio ai partaioli: “Lavorate con lealtà per valorizzare una Festa piena di bellezza”. Ora tocca a Venarucci, all’interno dell’Ente da nove anni: “Accetto l’incarico con grande onore e grande senso di responsabilità; grazie a chi mi ha preceduto, siamo determinati e pronti con l’intero organigramma per organizzare una bellissima edizione 2025 di Calendimaggio”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

