Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, il calendario delle celebrazioni ad Assisi

Il 4 novembre l’Italia ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale con la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, ricorrenza legata alla Prima Guerra Mondiale: il 3 novembre 1918 fu firmato l’armistizio, entrato in vigore il giorno dopo, fra Italia e Impero austro-ungarico, che pose fine al conflitto mondiale. La ricorrenza intende festeggiare l’unità nazionale perché la firma dell’armistizio permise agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste che permise di “portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale”. Le forze armate vengono altresì celebrate in virtù delle migliaia di giovani soldati che diedero la vita nel conflitto.

A partire da domenica 3 novembre, l’amministrazione comunale di Assisi ha dato inizio alla Commemorazione dei Caduti nelle guerre, un appuntamento che si vive annualmente con rinnovata commozione e che coinvolge tutte le frazioni del territorio per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia. Solo nella città di Assisi, 400 persone persero la vita per questo ideale, a queste si aggiungono i tanti reduci. Dal 2016, il calendario delle commemorazioni raggiunge ogni angolo di Assisi e delle sue frazioni, dove si tengono cerimonie partecipate da cittadini, scuole, rappresentanze delle forze dell’ordine e di polizia, dell’esercito, delle forze armate, dei vigili del fuoco e delle associazioni combattentistiche e d’arma. In questi momenti di raccoglimento, l’intera comunità di Assisi rinnova il proprio impegno a preservare la memoria e a celebrare i valori di unità e solidarietà, fondamenti essenziali per il futuro del nostro Paese.

Questi gli appuntamenti per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024 ad Assisi, dove la celebrazione principale è quella del 9 novembre in piazza Santa Chiara a partire dalle ore 9:00 con il corteo da Piazza Santa Chiara, avrà luogo la Commemorazione ad Assisi. Il corteo si dirigerà verso il Tempio della Minerva dove verrà celebrata la messa e a seguire si procederà sempre col corteo verso il monumento ai caduti per un momento di raccoglimento e la deposizione della corona di alloro. Gli eventi si sono aperti il 3 novembre a Capodacqua, e dopo il 9, continueranno con il seguente programma: il 10 novembre a Santa Maria degli Angeli (ore 9 in Piazza Garibaldi, con un corteo che partirà da Piazza Garibaldi per rendere omaggio a Giovanni Becchetti. La processione raggiungerà poi il monumento ai caduti in Piazza Martin Luther King e concluderà con un tributo alla lapide dell’Appuntato Scelto della Forestale Amedeo Silvestri, in Via Gianmaria Santarelli, caduto in servizio l’11 ottobre 1994), San Vitale (ore 10.30 nella sede della Pro loco) e Rivotorto (ore 14.30 in piazza Pietro Conti).

E ancora, il 17 novembre a Castelnuovo (ore 10 in Piazza San Pasquale), Armenzano (10.30 nell’area del monumento ad Armenzano) e Porziano (al Castello alle 12). Il 24 novembre è la volta di Petrignano (ore 10,30, piazza Luigi Masi) e Tordandrea (ore 11, piazza dei Caduti), per chiudere l’1 dicembre a San Gregorio (chiesa di San Gregorio, ore 9), Tordibetto (ore 9.30, chiesa di San Bernardino da Siena) e Torchiagina (ore 12, piazza don Pietro Dell’Ava). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Foto di Serge Taeymans | via Unsplash

© Riproduzione riservata