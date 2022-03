Se’ de J’Angeli Se Aps dona il ricavato della serata Il Viaggio alla casa di riposo Andrea Rossi

Il 19 marzo 2022 l’associazione Se’ de J’Angeli Se Aps ha consegnato il ricavato della serata di musica e solidarietà “Il viaggio”, svoltasi il 18 dicembre 2021 al teatro Lyrick, al Presidente della casa di riposo Andrea Rossi di Assisi. La cerimonia si è svolta nella sala del Digipass presso il Palazzetto del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli. “La data del 19 marzo – spiega l’associazione – è stata fortemente voluta sia dalla Presidente dell’associazione “Se’ de J’Angeli Se…APS” Daniela Apostolico, che dal Presidente della casa di riposo Alessio Allegrucci, per la concomitanza della festa del papà e con l’occasione ricordare ed omaggiare tutti i papà”.

E infatti il sindaco del comune di Assisi Stefania Proietti, prendendo la parola, ha ricordato come il Presidente della casa di riposo abbia fatto da “papà” a tutti i suoi ospiti in questo periodo particolarmente difficile, cercando di preservarli e proteggerli dalla pandemia del Covid-19. Alessio Allegrucci ed il Dott.Manlio Lucentini prendendo la parola hanno ringraziato per quanto ricevuto con questa iniziativa, hanno illustrato come verranno utilizzate le risorse raccolte e quanto ancora sia importante tenere alta l’attenzione su questa struttura che è l’unica del territorio e sempre più richiesta per il tipo di servizi che eroga. Nell’intervento, il direttore artistico della serata del 18 dicembre 2021 Lamberto Bisogno, ha ricordato la doppia importanza della manifestazione, da un lato la solidarietà e dall’altro la valorizzazione di giovani e talentuosi artisti del tessuto musicale umbro.

L’assessore al comune di Assisi, Veronica Cavallucci, che si occupa anche di associazioni, pro-loco e volontariato ha sottolineato come sia importante fare rete tra gli enti del terzo settore e di come siano vive ed operose le associazioni del nostro territorio quando c’è bisogno di operazioni di solidarietà concreta in periodi particolari come, per esempio, quello attuale. Hanno partecipato al pomeriggio anche i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla serata del 18 dicembre 2021, che prendendo la parola hanno ricordato l’importanza ed il piacere di collaborare alle varie iniziative per il raggiungimento di obbiettivi comuni a favore di una vita culturale e sociale piena e condivisa. La Presidente dell’associazione Se’ de J’Angeli Se Aps Daniela Apostolico, infine, ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti alla cerimonia di consegna e tutti quanti hanno contribuito, a qualsiasi titolo, alla realizzazione della serata di musica e solidarietà del 18 dicembre 2021 che ha permesso la raccolta del contributo donato, dando appuntamento alla 6′ edizione dello spettacolo “Il viaggio” in programma per l’anno 2022.

© Riproduzione riservata